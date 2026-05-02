La caisse Desjardins de Sept-Îles performe en 2025

Avatar photo
Par Manuel Paradis 11:45 AM - 2 mai 2026
Temps de lecture :

La caisse Desjardins de Sept-Îles Photo Manuel Paradis

La caisse de Sept-Îles, dont le volume d’affaires a augmenté de 17,45 % en 2025, affiche des excédents d’opérations en hausse de 7,80 % par rapport à 2024.

La caisse populaire Desjardins de Sept-Îles a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2025, lors de son assemblée générale annuelle le 7 avril. L’institution financière déclare ainsi un volume d’affaire de 1,22 G$, un excédent d’opération de 10,38 M$ et annonce des ristournes totales de 1 254 547 $. Comptant 12 832 membres en 2025, c’est 1 103 323 $ qui sera distribué directement aux membres. 152 224 $ iront à la communauté par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu.  

« La décision prise lors de l’assemblée générale annuelle permet à la caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins », souligne M. Russel Tremblay, président du conseil d’administration de la caisse.

La mission du Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse est de soutenir des actions dans la communauté visant à améliorer la qualité de vie de la collectivité dans une perspective de développement durable. La réserve de fonds est actuellement de 687 000 $ au 31 décembre 2025. En 2025, l’organisation annonce avoir octroyé 57 305 $ en commandites et en dons et 73 725 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Parmi les organisations qui ont reçu du support, on compte Centraide Duplessis, la SPCA Côte-Nord, l’Organisme des bassins versants Duplessis, l’Amicale Interculturelle de Sept-Îles, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles, l’Élyme des sables et l’Association de Protection de la Rivière Moisie.

Avatar photo

Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Port-Cartier

Une deuxième édition pour le Marché du printemps de Port-Cartier

Actualité

Prudence sur le chemin du Lac-Daigle

Actualité Culturel

Jean-Luc Kanapé accueille Feu Sacré au nord de Pessamit

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Port-Cartier

Une deuxième édition pour le Marché du printemps de Port-Cartier

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité

Prudence sur le chemin du Lac-Daigle

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer