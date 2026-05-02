La caisse Desjardins de Sept-Îles performe en 2025

La caisse de Sept-Îles, dont le volume d’affaires a augmenté de 17,45 % en 2025, affiche des excédents d’opérations en hausse de 7,80 % par rapport à 2024.

La caisse populaire Desjardins de Sept-Îles a dévoilé ses résultats financiers pour l’année 2025, lors de son assemblée générale annuelle le 7 avril. L’institution financière déclare ainsi un volume d’affaire de 1,22 G$, un excédent d’opération de 10,38 M$ et annonce des ristournes totales de 1 254 547 $. Comptant 12 832 membres en 2025, c’est 1 103 323 $ qui sera distribué directement aux membres. 152 224 $ iront à la communauté par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu.

« La décision prise lors de l’assemblée générale annuelle permet à la caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins », souligne M. Russel Tremblay, président du conseil d’administration de la caisse.

La mission du Fonds d’aide au développement du milieu de la caisse est de soutenir des actions dans la communauté visant à améliorer la qualité de vie de la collectivité dans une perspective de développement durable. La réserve de fonds est actuellement de 687 000 $ au 31 décembre 2025. En 2025, l’organisation annonce avoir octroyé 57 305 $ en commandites et en dons et 73 725 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Parmi les organisations qui ont reçu du support, on compte Centraide Duplessis, la SPCA Côte-Nord, l’Organisme des bassins versants Duplessis, l’Amicale Interculturelle de Sept-Îles, le Comptoir alimentaire de Sept-Îles, l’Élyme des sables et l’Association de Protection de la Rivière Moisie.