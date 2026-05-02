Des ateliers en plein air à Sept-Îles pour une image corporelle positive

Dix Nord-Côtières auront la chance de prendre part au programme Mistral en juin et en septembre prochain à Sept-Îles. À travers des activités de plein air et des ateliers de sensibilisation, elles apprendront à apprécier leurs corps pour ses capacités, plutôt qu’uniquement pour son apparence.

Le programme Mistral, créé par l’entreprise Croisière des Alizés, a pour objectif d’aider les participantes à développer une relation plus positive avec leur corps, en plus de renforcer leur confiance en elles.

« Mistral s’inscrit (…) dans le spectre de la prévention et de la promotion de la santé. Nous misons sur des expériences en plein air et en voilier pour travailler la relation au corps, la confiance en soi et le sentiment de compétence », explique Ariane Magny, cofondatrice et responsable des activités cliniques chez Croisière des Alizées.

C’est Ginette Fontaine, conseillère pédagogique à la formation générale aux adultes et à la formation professionnelle (CFPSI), qui a découvert l’existence du programme Mistral.

« C’était surtout l’aspect de la nature qui nous avait intéressées (…) le fait que ce soit de l’intervention par la nature », dit Valérie Gagné, collègue de Mme Fontaine et psychoéducatrice au CFPSI.

La perception négative envers son propre corps chez les jeunes est encore d’actualité pour Ginette Fontaine. Elle observe une recrudescence de cette problématique dans les milieux scolaires.

« Ça augmente à nouveau dans les discours des filles. Par comparaison, entre elles, mais souvent, sans qu’elles s’en aperçoivent tout de suite », dit Ginette Fontaine.

Pour l’organisme Éki-Lib Santé Côte-Nord, qui travaille à la sensibilisation aux troubles alimentaires, un programme comme Mistral permet de faire de la prévention.

« Améliorer l’image de soi, améliorer l’estime, améliorer la relation avec l’alimentation, c’est toutes des choses qu’on va venir jouer dessus, pour venir essayer de diminuer les prévalences des troubles alimentaires », dit Jennyfer Bezeau, directrice d’Éki-Lib Santé Côte-Nord.

Elle constate que le public est de plus en plus informé sur les troubles alimentaires, mais que la sensibilisation demeure importante.

« On a de plus en plus d’informations, donc on en parle de plus en plus, mais le combat va toujours être là. Tant qu’on va avoir une société qui axe autant sur l’image, l’importance de l’image, on va toujours être dans le combat », dit Jennyfer Bezeau.

Des participantes du programme Mistral en pleine action. Photo Laurence Labat photographe

Deux fins de semaine d’activités

Le programme Mistral comptera dix participantes de Sept-Îles et s’adresse majoritairement à des femmes entre 16 à 25 ans. Il se déroule durant deux fins de semaine. La première aura lieu en juin, à Gallix. Des activités comme de l’escalade, de la randonnée pleine conscience et des ateliers pour sensibiliser les participantes à l’image corporelle sont à l’horaire.

« L’escalade, ça peut être difficile. Il faut dépasser ses limites, mais c’est un travail d’équipe. Ça va être intéressant de voir comment elles vont réagir », dit Ginette Fontaine.

Lors du long week-end de la fête du Travail, les participantes monteront à bord d’un voilier. Durant l’expérience, elles pourront (re) découvrir les capacités de leur corps, bien au-delà de son apparence.

« Tout au long de leur cheminement, elles vont gagner de nouvelles compétences, elles vont cheminer à travers des ateliers personnels pour développer une meilleure estime d’elles-mêmes, puis apprendre à se valoriser », dit Jennyfer Bezeau, directrice générale d’Éki-Lib Santé Côte-Nord. « Le but, ce n’est pas que du jour au lendemain, il y ait une image corporelle saine, mais juste qu’il y ait une certaine progression. »

Des ambassadrices

À la suite des deux fins de semaine d’ateliers de sensibilisation et d’activités de plein air, les participantes deviendront des ambassadrices pour la promotion d’une saine image corporelle, pour la prochaine année. Les jeunes femmes collaboreront avec l’organisme Éki-Lib Santé Côte-Nord et le CFPSI, lors d’activités de sensibilisation comme des ateliers, des émissions de radio et une soirée spéciale pour la population.