Culture Côte-Nord lance une nouvelle démarche de développement artistique 

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 2 mai 2026
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La première cohorte en développement de carrière artistique vise à proposer des solutions concrètes, ancrées dans les réalités régionales. Photo Pixabay

Culture Côte-Nord lance un tout nouveau projet. Avec sa première cohorte en développement de carrière artistique, Culture Côte-Nord souhaite créer une communauté pratique au sein des organismes et artistes entrepreneurs de la région. 

Les inscriptions sont ouvertes pour cette première cohorte qui débutera ses rencontres à l’automne. 

Cette initiative s’inscrit dans la démarche en entrepreneuriat artistique portée par le Réseau Culture 360°. « Alors qu’il y en a ailleurs dans le réseau, on voyait qu’il serait intéressant d’amener le projet sur la Côte-Nord », indique Sasha Valdès, coordonnatrice de la formation continue chez Culture Côte-Nord. 

L’objectif premier est de répondre aux réalités du milieu culturel nord-côtier, grâce à un accompagnement structuré combinant formations, outils pratiques et espaces d’échange.

« C’est une étape importante pour soutenir les artistes dans leur professionnalisation. […] On vient créer un espace de réseautage. La cohorte permettra aux gens de se former, puisqu’ils sont en prédémarrage ou démarrage d’un projet artistique ou culturel », précise Mme Valdès.

« Un des objectifs dans notre cohorte, c’est de présenter tous nos organismes qui existent et les projets qui émergent avec les artistes », ajoute-t-elle. 

Les personnes et organismes qui souhaitent s’inscrire peuvent le faire d’ici le 29 mai. Cette cohorte est d’une durée de 8 mois, débutant en octobre. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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