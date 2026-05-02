Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Hydro-Québec réinstalle le nid des balbuzards à Sept-Îles

Le nid des balbuzards pêcheurs situé près de la rivière des Rapides à Sept-Îles a finalement été réinstallé par Hydro-Québec. Cette fois-ci, le nid trône au sommet d’un poteau en acier. Le but : éviter un nouvel épisode de vandalisme et permettre aux oiseaux de nicher en toute quiétude.

Soutenir l’industrie forestière au cœur des priorités de la nouvelle ministre des Ressources naturelles et de la Forêt

Malgré qu’il ne reste que quelques mois avant les prochaines élections, la nouvelle ministre des Ressources naturelles, Kateri Champagne Jourdain, croit que son gouvernement pourra intervenir pour soutenir l’industrie forestière.

La boucle n’est plus la seule option étudiée

Quebec North Shore and Labrador (QNS&L) et ArcelorMittal, les deux opérateurs des chemins de fer qui relient la fosse du Labrador au fleuve Saint-Laurent montrent peu d’enthousiasme quant au projet de boucle ferroviaire. Le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE) confirme maintenant que plusieurs scénarios sont à l’étude et que le bouclage ne sera pas nécessairement priorisé pour optimiser les capacités de transports du minerai de fer provenant de la fosse du Labrador.

Vente du terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles : dossier réglé

Une partie importante de la saga de l’hôtel de ville est maintenant réglée. Le terrain de l’ancien hôtel de ville de la Sept-Îles, sur l’avenue De Quen, est maintenant la propriété du CISSS de la Côte-Nord.

(PHOTOS) Pédiatrie de l’hôpital de Sept-Îles : un milieu plus apaisant pour les enfants

Les jeunes enfants hospitalisés à l’Hôpital de Sept-Îles trouveront une source de réconfort avec une salle de jeu au goût du jour.

Le prochain PDG de Métaux Torngat devra minimiser le fly-in fly-out

Actuellement à la recherche d’un président-directeur général, Métaux Torngat lui confiera le mandat clair de minimiser le recours au navettage pour la future usine de séparation de terres rares qui devrait être situé dans le secteur de Pointe-Noire, à Sept-Îles.

Aréna de Sept-Îles : des rondelles pour laisser sa marque

Les citoyens pourront laisser leur marque sur un mur de 500 rondelles personnifiées qui mènera les utilisateurs du nouvel aréna aux gradins.

Terminé le sens unique dans le stationnement de Place de Ville

Coup de théâtre, les épisodes de parebrises à pare-brise avec des hors-la-loi décidant de sortir malgré tout par le sens unique du stationnement de Place de Ville sont maintenant chose du passé. La SORTIE du stationnement par la rue Smith est de nouveau AUTORISÉE.

Vivre de son art sur la Côte-Nord, une utopie ?

Plusieurs artistes de chez nous contribuent à l’économie régionale avec leurs œuvres et leurs pratiques artistiques. Le Journal s’est intéressé à nos artistes nord-côtiers, comment font-ils pour vivre de leur art ? Est-ce possible en région éloignée comme la Côte-Nord d’être un artiste en arts visuels à temps plein et d’en vivre ?

Nettoyeur Sept-Îles se relève tant bien que mal de l’incendie

Il y a déjà près de huit mois que Nettoyeur Sept-Îles a été ravagé par les flammes. C’était dans la soirée du 25 août. L’entreprise a repris du service à la mi-décembre, mais la situation n’est pas revenue à la normale encore.