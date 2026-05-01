Près d’un million de dollars pour les musées de la Côte-Nord

Les institutions muséales de la Côte-Nord bénéficieront d’un soutien financier accru, alors que Québec annonce une bonification de 992 320 $ destinée à six établissements agréés de la région.

L’annonce, faite le 1er mai, est comprise dans une augmentation globale du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM), dont l’enveloppe atteint désormais 89,5 M$ pour la période 2025-2028.

Cette hausse s’inscrit dans ce que le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, qualifie d’année des musées. « Je peux affirmer sans gêne que 2026 est l’année des musées. Au cours des derniers mois, nous avons trouvé des solutions pour améliorer le financement accordé aux institutions muséales agréées et leur donner une bouffée d’air », affirme-t-il.

À l’échelle du Québec, les institutions agréées verront leur aide augmenter en moyenne de 37 % par rapport à l’an dernier. Une attention particulière est accordée aux régions éloignées, où 42 institutions se partagent une bonification de 2,9 M$. Sur la Côte-Nord, cinq musées reçoivent une hausse spécifique, à laquelle s’ajoute l’intégration d’un nouvel organisme.

Le Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins à Tadoussac et le Musée régional de la Côte-Nord à Sept-Îles obtiennent chacun 310 630 $.

D’autres sites, dont la Chapelle de Tadoussac (81 390 $), le phare historique de Pointe-des-Monts et (82 090 $) la Corporation de diffusion de l’archéologie de la Côte-Nord (141 980 $), figurent également parmi les bénéficiaires.

À cela s’ajoute le Musée de l’église Sainte-Amélie, qui reçoit une aide à son fonctionnement pour la première fois. Elle obtient 65 600 $ pour son musée situé à Baie-Comeau. « Une belle étape qu’on vient de franchir », affirme sa présidente, Johanne Munger.

Sur la Côte-Nord, l’adjoint gouvernemental régional et député de René-Lévesque, Yves Montigny, voit dans cette bonification un levier structurant pour l’offre culturelle.

« Pour notre territoire, cette aide est un levier majeur qui permettra de proposer aux familles nord-côtières et aux visiteurs une offre culturelle toujours plus accessible et innovante. Je remercie toutes les personnes qui, chaque jour, mettent leur passion au service de la culture nord-côtière », dit-il.

De son côté, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, souligne l’importance du Musée régional de la Côte-Nord dans le tissu culturel.

« Je suis fière d’annoncer un investissement de plus de 310 000 $ au Musée régional de la Côte-Nord. Ce musée est un moteur culturel et éducatif qui fait vivre et découvrir l’histoire unique de notre région au vaste territoire. »

Cette bonification vise notamment à répondre à des enjeux de fragilité financière observés dans certaines institutions. Elle pourrait aussi se traduire par des mesures concrètes pour le public, comme l’instauration de journées d’admission gratuite, laissées à la discrétion des établissements.