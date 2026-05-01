La Côte-Nord défend les intérêts de ses travailleurs

Avatar photo
Par Roseline Pelletier 1:29 PM - 1 mai 2026 Initiative de journalisme local
Temps de lecture :

Une mobilisation pour les intérêts de travailleuses et travailleurs s’est tenue devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, le 1er mai.  Photo Roseline Pelletier

Les milieux syndical et communautaire de la Côte-Nord se sont rassemblés le 1er mai, en marge de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, afin de faire valoir les intérêts des travailleurs de la région auprès des élus provinciaux.

« Nous prenons la parole pour rappeler une évidence. La hausse du coût de la vie, l’effritement du filet social, la pression sur nos services publics, l’urgence du logement abordable et le sous-financement chronique du milieu communautaire sont des conséquences directes des choix politiques pris au sommet », déclare la vice-présidente du secteur ouest à la CSN Côte-Nord, Anouk Lévesque, lors de la conférence de presse tenue à Baie-Comeau.

Mylène Larocque, présidente de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Côte-Nord, se désole quant à elle que les politiques de la CAQ créent des inégalités entre les différentes régions du Québec.

« Travailler sur la Côte-Nord contient son lot de défis : des équipes plus petites, travailler avec peu de ressources, devoir être polyvalent dans plusieurs spécialités. Sans l’aide de la CAQ, c’est difficile de continuer d’offrir des services de qualité », lance-t-elle.

De son côté, la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord, Mélanie Bernier, rappelle que la Côte-Nord est la région du Québec la plus touchée par l’écart salarial entre les hommes et les femmes.

« Le travail invisible comme la prise en charge des enfants, le travail domestique et le rôle de proche aidant est souvent assumé par les femmes, sans être reconnu dans notre économie. Tant qu’il ne sera pas reconnu, la pauvreté des femmes ne cessera de se creuser. »

La présidente d’APTS Côte-Nord, Mylène Larocque, qui porte des oreilles géantes, pour illustrer sa demande au gouvernement provincial d’être écoutée. Photo Roseline Pelletier

Le SIISNEQ, la Table des groupes populaires de la Côte-Nord et Action-Chômage Côte-Nord étaient également sur place pour dénoncer « les reculs importants en matière de droits économiques et sociaux au Québec ».

Une fois la prise de parole terminée, les acteurs concernés se sont dirigés devant le bureau du député de René-Lévesque, Yves Montigny, à Baie-Comeau pour y manifester. 

La Journée internationale des travailleuses et des travailleurs est célébrée le 1er mai et se caractérise par un moment de mobilisation et de revendication pour de meilleures conditions de travail. Les premières manifestations du 1er mai en sol canadien auraient eu lieu en 1906, à Montréal. 

Avatar photo

Roseline Pelletier

Initiative de journalisme local

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

La bataille de l’Atlantique sera soulignée à Sept-Îles

Actualité Politique Santé

Violence conjugale: un projet de loi pour protéger les femmes déposé « très bientôt »

Actualité Premières Nations

Perte du statut d’Indien à Essipit : une révision contestée devant les tribunaux

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

La bataille de l’Atlantique sera soulignée à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité Politique Santé

Violence conjugale: un projet de loi pour protéger les femmes déposé « très bientôt »

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 29 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer