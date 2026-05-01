La bataille de l’Atlantique sera soulignée à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 1 mai 2026
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Le 3 mai, les membres du NCSM Jolliet se réuniront pour commémorer la bataille de l’Atlantique. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Le NCSM Jolliet soulignera la bataille de l’Atlantique avec une cérémonie commémorative qui se tiendra le dimanche 3 mai.

Chaque année, le premier dimanche de mai, le Canada et les membres de la communauté navale canadienne se souviennent de ceux et celles qui ont perdu la vie en mer au cours de la plus longue campagne de la Seconde Guerre mondiale. Pour l’occasion, une parade de commémoration se déroulera  dans le stationnement du NCSM Jolliet, 366 rue Arnaud, à 11 h. La population est invitée à y assister.

« Les Canadiens et Canadiennes qui ont combattu pendant la Bataille de l’Atlantique ont laissé un héritage maritime énorme, alliant savoir-faire, courage et détermination sur les mers du monde entier. Leurs dévouements, malgré de nombreuses pertes, ont permis d’atteindre la victoire finale. C’est cet héritage, ces qualités que nous développons tous les jours avec les marins d’aujourd’hui », affirme le capitaine de corvette Martin Boulay, commandant du NCSM Jolliet.

Des cadets du Corps de cadet de la marine royale canadienne (CCMRC) 117 Jacques-Cartier et du CCMRC 227 Shelter Bay de Port-Cartier participeront à l’événement.

La bataille de l’Atlantique a duré 2 075 jours. L’enjeu était la suprématie de l’Atlantique Nord. Durant la Deuxième Guerre mondiale, ce couloir maritime était majeur pour le transport de cargaisons vitales de l’Amérique du Nord à l’Europe.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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