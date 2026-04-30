Tout est prêt pour la 45e édition du Tournoi Orange Alouette

Par Vincent Rioux-Berrouard 1:00 PM - 30 avril 2026
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C'est la dernière fois que le Tournoi Orange Alouette aura lieu dans l'aréna Conrad-Parent. Photo Sylvain Turcotte

Sept-Îles vibrera au rythme du volleyball dans les prochains jours alors que s’amorce dans quelques heures la 45e édition Tournoi Orange Alouette.

Les derniers préparatifs sont en cours, notamment le montage des filets de volleyball, confirme Jeannot Vich, président du comité du Tournoi Orange Alouette.

« C’est parti, tout le monde est au travail », lance M. Vich.

La popularité de l’événement est loin de diminuer malgré les années. Pour 2026, le tournoi a une fois de plus repoussé sa limite en termes du nombre d’équipe, alors que 411 formations participeront à l’événement. Il faut ajouter à cela les équipes (79) de jeunes du primaire qui participeront au volet mini-volley. Dans l’ensemble, le Tournoi Orange Alouette accueillera 4 000 participants, dont 2 000 qui proviennent de l’extérieur.

La population est conviée à venir assister aux finales dimanche après-midi à l’aréna Conrad-Parent. Le comité organisateur a voulu relever l’expérience pour les spectateurs. Il y aura donc un DJ, de la musique, un animateur de foule, la présentation des joueurs et une remise de prix aux joueurs MVP. Les finales seront également diffusées en direct à la télévision.

« On a vraiment voulu s’inspirer des compétitions au niveau mondiales…C’est vraiment un gros show qu’on va faire », dit Jeannot Vich.

Comme à son habitude, le Tournoi Orange organise ses fameuses soirées-spectacles à l’aréna Guy-Carbonneau. Jeudi soir, ce sera une soirée thématique rock avec la performance du groupe StrutR. Vendredi soir, vous pourrez mettre votre chapeau de cowboy alors que le groupe All Acess Showband mettra à l’honneur la musique country. Le samedi soir, le groupe All Acess Showband sera de retour sur la scène, mais cette fois, il interprétera les chansons les plus populaires de 2000 à aujourd’hui.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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