Terminé le sens unique dans le stationnement de Place de Ville

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Par Emy-Jane Déry 9:08 AM - 30 avril 2026
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Le sens unique à la sortie du stationnement de Place de Ville était souvent non respecté par des automobilistes. Photo archives

Coup de théâtre, les épisodes de parebrises à pare-brise avec des hors-la-loi décidant de sortir malgré tout par le sens unique du stationnement de Place de Ville sont maintenant chose du passé. La SORTIE du stationnement par la rue Smith est de nouveau AUTORISÉE. 

Mais attention, la sortie sera autorisée uniquement vers la DROITE. À gauche, c’est non !

« Cette modification participe à rendre vos déplacements plus simples et sécuritaires lors de votre visite à Place de Ville », indique le centre commercial sur ses réseaux sociaux. 

Il faut dire que le secteur était parfois plongé dans un vrai chao, en raison de nombreux automobilistes qui continuaient de s’entêter à sortir à contre sens de la signalisation.

Dans le secteur, la traverse piétonnière a été enlevée le 4 juillet 2022 sur la rue Smith, entre le boulevard Laure et la rue Giasson. Les automobilistes qui s’engageaient dans le contresens s’exposaient à une amende de 100 $. 

Selon la Ville de Sept-Îles, entre 100 et 250 voitures circulent chaque demi-heure sur ce tronçon. On y recensait en moyenne 18 accidents par année, avant le retrait de la traverse piétonne. 

Un sens unique chaotique à Sept-Îles

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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