Port-Cartier dénonce des actes de vandalisme

La Ville de Port-Cartier à découvert jeudi matin que des graffitis ont été réalisés sur quelques structures de bétons situées sur l’Île Patterson Sud. La municipalité désire sensibiliser la population sur ce genre d’acte illégal.

L’Île Patterson Sud de Port-Cartier fait partie du circuit historique de la municipalité. Les structures de béton qu’on retrouve un peu partout sur l’Île témoignent du passage de la Quebec North ShorePaper Company, l’entreprise forestière à l’origine de la municipalité.

Jeudi, la Ville de Port-Cartier a publié un message de sensibilisation sur ses réseaux sociaux.

« C’est sûr que de par le lieu qui est un peu plus retiré, puis en nature, on dirait que c’est un lieu propice [au vandalisme]. (…) on essaie de sensibiliser pour que ça arrive le moins souvent possible », dit Élodie Parent, conseillère aux communications, tourisme et relations avec le milieu.

Le lieu n’en est pas à son premier acte de vandalisme.

« Je ne dis pas qu’il y a sept événements par semaine, mais je dirais qu’il y a à peu près toujours un événement par année. L’été dernier, on avait eu un petit acte de vandalisme sur le gazebo. C’est quand même des actes récurrents », dit Mme Parent.

La Ville de Port-Cartier a l’intention d’effacer les graffitis. Bien que la Ville ne fera pas d’enquête, elle espère que les malfaiteurs y réfléchiront deux fois avant de perpétrer ce genre d’actes illégaux.

« Nous invitons les personnes responsables à faire preuve d’introspection. Nos espaces publics appartiennent à toute la communauté : ils doivent être préservés pour tous et toutes », écrit la Ville de Port-Cartier.

La municipalité invite les gens désirant s’exprimer artistiquement à le faire de façon positive et dans un endroit encadré comme la Ruche d’art de Port-Cartier L’Avéole, lieu de création artistique situé dans les locaux de la Ressource Le Phare, inauguré à l’automne dernier.