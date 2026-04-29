Requiem de guérison : à une semaine de la première date de la tournée nord-côtière

Le spectacle Requiem de guérison interprété par la chanteuse Elisabeth St-Gelais ainsi que l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord (OSCN) et composé par Alexis Vollant, entame très prochainement sa tournée, débutant le 6 mai, à l’église Sainte-Amélie de Baie-Comeau.

Partant de Montréal pour entamer cette tournée, l’artiste lyrique autochtone Elisabeth St-Gelais n’envisage pas la route à parcourir comme une corvée. « Pour moi, c’est juste du bonheur de revenir sur le territoire de ma nation », déclare-t-elle avec enthousiasme.

Le compositeur de la pièce, Alexis Vollant, et Elisabeth St-Gelais sont tous les deux originaires de Pessamit.

« Ça me tient beaucoup à cœur ce projet-là, notamment parce qu’on est deux personnes de Pessamit qui parlent de la réconciliation des peuples autochtones au Canada. C’est vraiment fort comme message, c’est sûr que c’est une œuvre que je suis super fière de porter », se réjouit-elle en entrevue avec Le Manic.

« Ça raconte vraiment du point de vue autochtone en fait ce qui s’est passé, assez graphiquement. Il y a des passages vraiment très forts et très tristes qui parlent des enfants qui sont partis dans les pensionnats », précise la chanteuse.

« Ça choque, c’est fort, c’est puissant, ça chamboule, mais c’est aussi humain et rempli d’amour », partage le chef d’orchestre le l’Orchestre symphonique de la Côte-Nord, Benoit Gauthier.

Trois autres dates sont proposées en plus du 6 mai à Baie-Comeau. Le concert sera offert le 7 mai à Pessamit, le 8 mai à Maliotenam ainsi que le 9 mai aux Bergeronnes.

Ce ne sera pas la première fois que le Requiem de guérison d’Alexis Vollant fait entendre sa mélodie au grand public. La pièce avait déjà été secondée par l’OSCN au Centre des arts à Baie-Comeau, en avril 2025.

Toutefois, pour qu’une œuvre comme celle-ci puisse tourner à plusieurs endroits différents sur une courte période, il est nécessaire de réduire le nombre de musiciens et d’instruments.

C’est le musicien et spécialiste de l’arrangement musical, François Vallière, qui a adapté la pièce pour un plus petit orchestre. Celui-ci est passé de 80 musiciens à seulement une quinzaine. C’est ce qu’on appelle un orchestre de chambre.

Notons qu’un requiem est une messe de l’Église catholique célébrée pour les défunts, selon le dictionnaire Larousse.