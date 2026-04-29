Mise à jour économique du printemps : douche froide pour Action Chômage Côte-Nord

Par Renaud Cyr 2:21 PM - 29 avril 2026
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La directrice d'Action-Chômage Côte-Nord Line Sirois. Photo capture d'écran

Action Chômage Côte-Nord dénonce le manque de gestes concrets pour améliorer le régime d’assurance-emploi dans la mise à jour économique du printemps présentée le 28 avril par le gouvernement Carney.

L’organisme de défense des droits des chômeurs est resté sur sa faim lors de l’annonce de cette mise à jour économique d’hier.

 « Le ministre des Finances et du Revenu national François-Philippe Champagne a souligné, lors de la mise à jour économique présentée hier, de faire des investissements « là où cela compte vraiment » et visiblement, le gouvernement de Carney semble se soucier très peu de la réalité des régions », se désole la directrice générale de l’organisme Line Sirois.

Cependant elle indique que le projet-pilote concernant l’ajout de cinq semaines supplémentaires pour les travailleurs de l’industrie saisonnière de la région est prolongé jusqu’en octobre 2028.

« Cinq semaines supplémentaires pour les travailleurs et les travailleuses risquant de vivre avec le Trou Noir de l’assurance-emploi, année après année, c’est totalement insuffisant, et le gouvernement le sait. Nous sommes consternés du manque de volonté politique du gouvernement à améliorer réellement le système d’assurance-emploi », s’indigne Line Sirois.

Aux côtés du Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE), Action Chômage Côte-Nord exhorte le gouvernement fédéral « d’avoir le courage de mettre en places les mesures nécessaires » pour améliorer l’accessibilité du régime d’assurance emploi.

« Notre système d’assurance-chômage comporte des lacunes importantes, il laisse tomber trop de personnes entre les craques et il doit urgemment être adapté aux réalités actuelles du marché du travail », s’inquiète Line Sirois.

Renaud Cyr

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