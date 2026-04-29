Hydro-Québec réinstalle le nid des balbuzards à Sept-Îles

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Par Nadia Dorval 2:28 PM - 29 avril 2026
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Le nid des balbuzards pêcheurs qui avait été abandonné au sol suite vandalisme du poteau et de la plateforme de nidification qui était installée dans le secteur depuis 2016. C’est ce même nid qui a été réinstallé sur la nouvelle plateforme, le 28 avril.  Photo Nadia Dorval

Le nid des balbuzards pêcheurs situé près de la rivière des Rapides à Sept-Îles a finalement été réinstallé par Hydro-Québec. Cette fois-ci, le nid trône au sommet d’un poteau en acier. Le but : éviter un nouvel épisode de vandalisme et permettre aux oiseaux de nicher en toute quiétude.

C’est mardi matin qu’une équipe d’Hydro-Québec s’affairait à l’installation d’un nouveau poteau et d’une nouvelle plateforme de nidification pour un couple de balbuzards pêcheurs. Le duo séjourne durant la période estivale depuis au moins 40 ans, à l’ouest de la rivière des Rapides à Sept-Îles.

Le poteau et la plateforme installés en 2016 par la société d’État ont été vandalisés dans les dernières semaines. Le poteau avait été scié, débité et emporté. Le nid, tombé, a été abandonné au sol. Une plainte officielle a été déposée le 21 avril à la Sûreté du Québec.

« Aussitôt que la situation nous a été signalée, on a entrepris des démarches pour pouvoir préparer le replantage de cette plateforme-là », a dit, rencontrée sur place, Marie-Ève Duguay, conseillère, relations avec le milieu chez Hydro-Québec.

Le poteau, cette fois-ci en acier, mesure 70 pieds de hauteur au total. Il a été planté à neuf pieds dans le sol. Les balbuzards pêcheurs retrouveront donc leur nid à 61 pieds de hauteur. C’est huit pieds plus haut que la structure d’Hydro-Québec adjacente.

Marie-Ève Duguay précise que le balbuzard n’est pas une espèce protégée, donc Hydro-Québec n’a pas l’obligation d’installer des nichoirs. Par contre, comme il arrive souvent que les oiseaux choisissent de nicher sur leurs installations, cela peut provoquer des déclenchements de ligne.

L’installation du nid sur sa nouvelle plateforme avec une base en acier. Photo Hydro-Québec

« Ça peut aussi mettre les espèces en danger. Ce qu’on fait dans ce temps-là, et c’est une pratique qui est courante à Hydro-Québec, on va relocaliser les nids qui ont été construits sur nos structures. Et on va entre autres construire des plateformes (…) pour leur permettre de continuer leur nidification dans un endroit plus sécuritaire. À la fois pour assurer la sécurité de l’oiseau et la sécurité du réseau », a expliqué Mme Duguay.

Où nicheront les balbuzards de la rivière des Rapides  ? 

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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