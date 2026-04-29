De la pluie forte attendue sur la Côte-Nord

Par Johannie Gaudreault 3:46 PM - 29 avril 2026
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De 40 à 70 millimètres de pluie sont attendus entre Tadoussac et Forestville, du 30 avril au 1er mai. Photo Pixabay

Environnement Canada a émis un avertissement jaune pour les deux jours à venir. De la pluie forte est attendue de Tadoussac à Forestville.

Selon l’alerte météo, 30 à 50 millimètres de pluie pourraient tomber du 30 avril en matinée jusqu’au 1er mai en soirée. Les régions de Charlevoix, Tadoussac et des Escoumins seront particulièrement touchées. À Baie-Comeau, on attend entre 15 et 25 mm. À Sept-Îles, la pluie débutera vendredi durant la nuit, mais sera beaucoup moins forte.

« La pluie et le temps doux accéléreront la fonte du manteau neigeux. L’eau pourrait s’accumuler sur les routes et dans les basses terres », avertit Environnement Canada.

La pluie risque aussi de faire grimper le niveau de certaines rivières. « Des glissements de terrain peuvent se produire dans des zones vulnérables telles que les pentes abruptes, les zones déboisées ou celles marquées par les cicatrices de feux de forêt récents », rappellent les météorologues.

Il est recommandé de ne pas approcher des rivières, des ruisseaux et des ponceaux. « Envisagez de déplacer les objets de valeur dans les étages supérieurs de votre habitation », suggère-t-on aussi.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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