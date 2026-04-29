Aréna de Sept-Îles : des rondelles pour laisser sa marque

Les citoyens pourront laisser leur marque sur un mur de 500 rondelles personnifiées qui mènera les utilisateurs du nouvel aréna aux gradins.

Parallèlement au chantier qui va bon train, la campagne de financement se poursuit pour le nouvel aréna de Sept-Îles. Après la grande industrie et les entreprises, voilà que les citoyens qui le désirent sont invités à contribuer au projet de 78,5 M$.

« On est prêts à vous faire une passe su’a palette ! », lance la Ville de Sept-Îles, qui a dévoilé mardi son concept visant à permettre aux citoyens de laisser leur empreinte dans le nouvel aréna.

Situé au cœur des installations, un mur de rondelles personnifiées d’environ 17 pieds de longueur mènera les utilisateurs aux gradins de l’aréna. Trois options sont proposées : une rondelle avec texte personnalisé pour 250 $, une rondelle avec photo pour 500 $ et une rondelle entreprise pour 1 000 $.

Les montants reçus seront réinvestis dans la construction de l’aréna.

« Avec l’aréna, le 75e, pour la première fois, les gens nous interpellent. Ils veulent participer, donner de l’argent ou des commandites pour des projets, des événements… On dirait que ça a réveillé quelque chose. C’est vraiment beau ce qui est en train de se passer », s’est réjouie la directrice générale de Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Lancé il y a environ un mois, le plan de partenariat proposé à plus de 180 entreprises connaît aussi un bon succès. Plus de la moitié des bandes de la glace ont déjà été réservées, de même que la sortie des joueurs.

Au chapitre des industriels, la Ville de Sept-Îles espère pouvoir annoncer une autre contribution majeure d’ici deux semaines, soit avant sa soirée des partenaires.

Ceux ayant confirmé des partenariats en lien avec le projet seront conviés pour une soirée thématique « partie de hockey », du côté de l’aréna Guy Carbonneau. D’ailleurs, durant cette soirée, les zambonis seront mises aux enchères. Les entreprises qui les remporteront pourront voir leurs couleurs sur les surfaceuses du nouvel aréna.