7 M$ pour soutenir le développement économique de la Côte-Nord

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Par Manuel Paradis 9:33 AM - 29 avril 2026
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La présidente-directrice générale d’Investissement Québec, Bicha Ngo, en visite à Baie-Comeau dans les locaux de Fabrication Fransi. Photo Investissement Québec

Alors que la présidente-directrice générale d’investissement Québec Bicha Ngo visite Sept-Îles à l’occasion d’un diner-conférence organisé par la Chambre de Commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-utenam, la société d’État annonce l’octroi de plus de 7 M$ pour soutenir quatre entreprises de la Côte-Nord.

Les projets d’investissement d’une valeur totale de plus de 30 M$ visent à permettre aux entreprises concernées d’augmenter leur productivité, de moderniser leurs installations et de réduire leur empreinte environnementale.

À Sept-Îles, Les Transformations Umek réalisera, grâce à un prêt de 1,9 M$, un projet d’agrandissement d’usine d’une valeur de 7,95 M$. Cet investissement comprend aussi l’intégration de deux bassins de viviers à homard.

Toujours à Sept-Îles, Service du pneu P.J.L pourra, grâce à un prêt de 171 875 $, faire l’acquisition d’équipements.

Fabrication Fransi, situé à Baie-Comeau, bénéficiera d’un prêt de 5 M$ qui soutiendra la transaction de relève de l’entreprise par l’équipe de direction.

Finalement, Bersaco, une entreprise évoluant dans le secteur de la transformation du bois à Grandes-Bergeronnes, pourra améliorer son processus opérationnel et augmenter sa production en faisant l’acquisition de nouveaux équipements, grâce à un prêt de 242 500 $.

C’est plus de 213 millions de dollars de financement qui ont été déployés sur la Côte-Nord par Investissement Québec, pour soutenir des projets d’entreprises. 

« En 2020, Investissement Québec s’est transformé : nous sommes passés d’une société de financement à une véritable agence de développement économique, un guichet unique où les entreprises peuvent avoir accès à l’accompagnement de nos experts pour innover, pour s’automatiser, pour exporter », souligne Bicha Ngo. « Cette transformation nous a permis d’accroître nos capacités d’intervention et d’être plus en phase avec les défis des entreprises. Et nos réalisations depuis les 5 dernières années témoignent de la pertinence de notre accompagnement et de la vitalité de l’écosystème entrepreneurial de la Côte-Nord. »

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Manuel Paradis

Manuel Paradis est basé à Sept-Îles, où il couvre l’actualité et les enjeux économiques de la Côte-Nord. Titulaire d'une maîtrise en économique de l'Université Laval... Lire la suite

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