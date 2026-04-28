Vente du terrain de l’hôtel de ville de Sept-Îles : dossier réglé

Une partie importante de la saga de l’hôtel de ville est maintenant réglée. Le terrain de l’ancien hôtel de ville de la Sept-Îles, sur l’avenue De Quen, est maintenant la propriété du CISSS de la Côte-Nord.

Jeudi dernier, les représentants de la municipalité et du CISSS de la Côte-Nord sont passés chez le notaire pour signer l’acte de vente. Cette opération a permis à la municipalité d’obtenir un montant de 18,5 M$.

Le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, accueille positivement cette avancée qui permettra au CISSS de la Côte-Nord d’aller de l’avant avec son projet de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles, dit-il. Réaction similaire pour la députée de Duplessis, qui veut s’assurer que ce dossier aille de l’avant.

« Les appels d’offres ont été lancés pour l’Hôpital et maintenant, le terrain de l’ancien hôtel de ville appartient au CISSS, alors on avance », affirme Mme Champagne Jourdain.

L’agrandissement de l’Hôpital se fera sur le stationnement situé au coin de l’avenue De Quen et de la rue du Père-Divet. Le terrain de l’ancien hôtel de ville sera transformé en stationnement et il viendra ainsi combler les espaces qui seront perdus dans l’agrandissement.

Les appels d’offres pour la modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles ont été lancés au début du mois d’avril et prendront fin le 10 juin. Le projet, dont les travaux devraient s’amorcer à la fin de l’été, devrait coûter 308 M$.

Une partie importante du montant de 18,5 M$ qu’a obtenu la Ville servira à financer la construction d’un nouvel hôtel de ville. Le bâtiment sera situé à l’arrière du Centre socio-récréatif.