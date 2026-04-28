(PHOTOS) Pédiatrie de l’hôpital de Sept-Îles : un milieu plus apaisant pour les enfants

Les jeunes enfants hospitalisés à l’Hôpital de Sept-Îles trouveront une source de réconfort avec une salle de jeu au goût du jour.

L’unité de pédiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles a fière allure avec son nouveau poste d’accueil, un corridor plus invitant et une nouvelle salle de jeu. Il ne reste que quelques jouets de plus à ajouter.

L’inauguration du milieu de guérison qualifié de « moderne » pour les enfants de la Côte-Nord a eu lieu le 28 avril.

« C’est un tournant pour les familles de la Côte-Nord », de dire le directeur général de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles, Guy Couture. La nouvelle unité offre maintenant dignité et sérénité aux familles.

Ce projet a été pensé il y a dix ans par Caroline Girard de BGLA architecture. Son fils Jacob avait été hospitalisé durant deux mois au début de 2016.

Comme architecte, elle se disait qu’il y avait de quoi à faire pour le département, un espace qui avait de l’âge, qui avait besoin d’amour.

« C’est grâce à elle si on peut faire cette inauguration », a mentionné M. Couture, en l’absence de Mme Girard.

Chef d’unité par intérim de la pédiatrie, Isabelle Leblanc et ses collègues accueillent positivement leur nouveau milieu de travail, qui sera aussi bénéfique pour les jeunes enfants.

« C’est plus apaisant, ça adoucit l’hospitalisation. Si ça peut rendre leur séjour plus agréable, c’est tant mieux, a-t-elle fait savoir. Et ça améliore le moral des troupes. »

Malgré la fermeture d’une partie du département durant les travaux, Mme Leblanc souligne que l’offre de service n’a pas été diminuée. « Il a fallu être créative. »

Pour le nouveau PDG du CISSS de la Côte-Nord, la concrétisation de ce projet démontre la force de la communauté nord-côtière.

« On arrive devant un produit aussi beau », a-t-il mentionné.

Quant au maire de Sept-Îles, Benoit Méthot, qui portait pour l’occasion son chapeau de président de la Fondation, « compatible avec cette initiative », il était content que ce besoin ait été identifié par des gens du milieu.

« On peut juste se féliciter d’avoir ça dans notre hôpital. C’est un prélude à ce qui s’en vient pour l’hôpital (travaux de modernisation majeure de plus de 300 M$) », a-t-il souligné.

Le coût du projet, dont les travaux ont été amorcés en janvier, se chiffre à 500 000 $.

Opération Enfant Soleil a contribué à la hauteur de 243 000 $, Aluminerie Alouette pour 100 000 $ et la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles pour également 100 000 $.

Les restaurants McDonald’s de Sept-Îles/Port-Cartier, Telus, et Rio Tionto IOC complètent le montage financier avec l’apport du Club Optimiste et du Club Lions.

La Fondation régionale Hôpital Sept-Îles tient son Grand McDon le 6 mai prochain dans les McDonald’s de Sept-Îles et Port-Cartier. Sa loterie 6 de cœur est toujours aussi disponible.

Un des espaces de la salle de jeu. Il sera garni de jouets supplémentaires prochainement. Photo Sylvain Turcotte

Un petit coin de détente, mais aussi pour glisser. Photo Sylvain Turcotte

Des maisonnettes où les portes, avec de gros numéros pour identifier les chambres de l’unité de pédiatrie. Photo Sylvain Turcotte

Un autre espace de la salle de jeu, propice à la lecture ou pour dessiner.l Photo Sylvain Turcotte