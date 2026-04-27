Un feu de circulation piétonnier au coin du boulevard Laure et la rue du Père-Divet

La Ville de Sept-Îles a adressé une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin qu’un feu de circulation piétonnier soit installé à l’intersection du boulevard Laure et de la rue du Père-Divet.

Selon la municipalité, la circulation piétonnière devrait augmenter dans le futur à cet endroit en raison du nouvel aréna et du nouvel hôtel de ville qui sont construit à proximité de cette intersection.

Le feu de circulation piétonnier ferait que les véhicules seraient arrêtés seulement sur le boulevard Laure lorsqu’un piéton appuie sur le bouton afin de traverser le boulevard.

« On pense que c’est une bonne chose au niveau de la sécurité des piétons et avec un impact minime sur le trafic des véhicules », affirme le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.