Un feu de circulation piétonnier au coin du boulevard Laure et la rue du Père-Divet

Par Vincent Rioux-Berrouard 8:59 PM - 27 avril 2026
Temps de lecture :

Un feu de circulation piétonnier pourrait être ajouté sur le boulevard Laure, à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

La Ville de Sept-Îles a adressé une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin qu’un feu de circulation piétonnier soit installé à l’intersection du boulevard Laure et de la rue du Père-Divet.

Selon la municipalité, la circulation piétonnière devrait augmenter dans le futur à cet endroit en raison du nouvel aréna et du nouvel hôtel de ville qui sont construit à proximité de cette intersection.

Le feu de circulation piétonnier ferait que les véhicules seraient arrêtés seulement sur le boulevard Laure lorsqu’un piéton appuie sur le bouton afin de traverser le boulevard.

« On pense que c’est une bonne chose au niveau de la sécurité des piétons et avec un impact minime sur le trafic des véhicules », affirme le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Économie

Le Défi OSEntreprendre couronne ses gagnants sur la Côte-Nord

Actualité Premières Nations

Des Innus d’Essipit voient leur statut d’Indien révoqué

Actualité

Découvrir les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Économie

Le Défi OSEntreprendre couronne ses gagnants sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité Premières Nations

Des Innus d’Essipit voient leur statut d’Indien révoqué

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer