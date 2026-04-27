Soutenir l’industrie forestière au cœur des priorités de la nouvelle ministre des Ressources naturelles et de la Forêt

Malgré qu’il ne reste que quelques mois avant les prochaines élections, la nouvelle ministre des Ressources naturelles, Kateri Champagne Jourdain, croit que son gouvernement pourra intervenir pour soutenir l’industrie forestière.

La semaine dernière, la députée de Duplessis a obtenu de nouvelles responsabilités ministérielles dans le gouvernement de la première ministre Christine Fréchette

Elle accueille cette nomination avec sérénité et enthousiasme.

« C’est un ministère pour lequel j’avais un intérêt dès mon arrivée en politique », dit-elle en entrevue avec le Journal.

La foresterie et l’industrie minière font partie de l’ADN de la Côte-Nord, selon la ministre. Elle croit aussi être à sa place dans ce nouveau poste, en raison de ses expériences professionnelles passées, ayant déjà œuvré au développement d’un projet minier et au projet éolien Apuiat.

Dans ce nouveau ministère, elle se retrouve avec l’épineux dossier de la réforme du régime forestier. Le gouvernement avait déjà déposé un projet de loi à cet effet, mais il avait abandonné la réforme à l’automne.

Il s’agit d’un dossier complexe, admet la ministre

« Il faut harmoniser les besoins de tous les utilisateurs sur le terrain et s’assurer qu’on soutienne notre industrie forestière, qui elle-même soutient les économies de plusieurs régions », affirme-t-elle.

Le projet de loi 11, qui comprend des assouplissements réglementaires au régime forestier, est qualifié de mini-réforme par la ministre. Elle a espoir que le projet de loi sera rappelé dans les prochaines semaines. Il est important, selon elle, de donner l’oxygène à l’industrie dans le contexte économique difficile avec les États-Unis.

Durant un discours prononcé après la cérémonie d’assermentation du conseil des ministres, mardi dernier, la première ministre, Christine Fréchette, a indiqué vouloir collaborer avec les communautés autochtones pour des projets économiques.

« Il va falloir inclure les peuples autochtones dans nos projets de développement économique. Si on veut bâtir l’avenir de nos nations ensemble, on doit faire du développement économique ensemble », affirme Mme Fréchette.

À cet effet, elle a demandé au ministre de l’Économie, Bernard Drainville, de travailler en collaboration avec le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec, Ian Lafrenière, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, pour atteindre cet objectif.

Famille et régions

Elle retient un bon souvenir de son passage à la tête du ministère de la Famille, au cours des sept derniers mois. Elle souligne le déploiement du nouveau portail d’inscription pour les garderies et le lancement d’appels d’offres pour le déploiement de places. La conversion de 5 000 places de garderies privées non subventionnées en places subventionnées, pour l’année 2026-2027, fait également partie des réalisations.

« Ça a été un sept mois condensé, mais fructueux au niveau des actions que j’ai pu mettre en place. Je suis très fière », dit Mme Champagne Jourdain.

Le remaniement ministériel s’est aussi traduit par la création d’une toute nouvelle entité : le Conseil des régions. Selon Mme Champagne Jourdain, cette nouvelle structure permettra de mettre en lumière les réalités régionales et d’éviter que le gouvernement impose des mesures qui ne répondent pas aux besoins des régions.

« Le mur à mur, ça ne peut pas fonctionner lorsqu’on élabore un programme. Une mesure qui fonctionne bien dans le Centre-du-Québec, ça ne veut pas dire que rendu ici, sur la Basse-Côte-Nord, à Anticosti ou même sur la Côte-Nord en général, elle va être facile à appliquer et que ça va correspondre aux besoins du milieu », dit la ministre.

Le Conseil des régions est composé de 18 députés caquistes provenant des 17 régions du Québec (la Montérégie compte deux représentants). C’est le député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui représente la Côte-Nord.

Priorités pour Duplessis

Il ne reste que quelques mois avant que les élections provinciales se tiennent le 5 octobre. La députée de Duplessis souhaite veiller à ce que les dossiers en cours dans la région se poursuivent sans anicroche. Plusieurs seront sur son radar.

On peut nommer l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles, dont le chantier débutera bientôt et le prolongement de la route 138 en Basse-Côte-Nord. Elle aura un œil attentif sur le projet de Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre, dont le bâtiment devrait être livré d’ici la fin de l’été.

La lutte au déclin démographique sera également au cœur des priorités de Kateri Chamapagne Jourdain. À cet effet, elle affirme que, selon le CISSS de la Côte-Nord, la fin du recours aux agences en santé a pour conséquence que les gens reviennent s’installer dans la région pour travailler.