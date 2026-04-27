Sept-Îles : une première course réussie à Place de Ville 

Par Sylvain Turcotte 1:41 PM - 27 avril 2026
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C'est un départ pour une des deux vagues de la course pour les adultes, avec treize tours à compléter. Photo Eddy Wright

La météo n’a en rien influencé les participants à la course du Club de course de Sept-Îles de dimanche. Pas moins de 57 personnes étaient de la première édition de la course dans le mail de Place de Ville, que ce soit pour le 5 km ou le 1,5 km (enfants).

« J’ai trouvé ça vraiment super bien. J’ai hâte de voir les commentaires. Ceux que j’ai à date sont super bons, mais j’ai hâte de prendre le pouls plus de tout le monde. Mais je pense que ça a été une belle édition », souligne son organisateur, Luc Martin Devost.

Il dit avoir tenté de tout mettre en œuvre pour ne rien oublier des petits détails. Il regardera pour régler certaines problématiques, alors que les virages ont causé quelques petites chutes chez les plus jeunes pour le 1,5 km. 

« Je ne pense pas qu’il y ait vraiment beaucoup de solutions. Le virage, il va toujours être serré », dit-il. 

Luc Martin Devost compte répéter l’expérience l’an prochain, mais il vise tenir la course en février, dans les mêmes dates que se tiennent les courses de 5 km à l’intérieur des Galeries de la Capitale à Québec et dans les sous-terrains à Montréal.

Pour les prochains mois, les entraînements du Club de course de Sept-Îles (CC7) se tiendront à l’extérieur, deux par semaine, « possiblement le lundi et le mercredi. Ça va être de suivre la page Facebook pour voir l’annonce des entraînements », indique son organisateur.

Si l’entente se renouvelle avec Place de Ville, les entraînements dans le centre commercial reprendront en novembre. Luc Martin Devost aimerait aussi tenir un événement de course en mai, dehors.

Pour l’été 2026, il y a déjà au calendrier le Triathlon de Port-Cartier (20 juin), avec ses épreuves de course à pied, le Marathon Mamu (28 juin), l’Ultra-Trail du Rond-Point (8 août) et la Course du 50e Parallèle de Port-Cartier (20 septembre). 

Sylvain Turcotte

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