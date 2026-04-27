Nouvel aréna de Sept-Îles : la livraison toujours prévue pour septembre

Les compresseurs du système de réfrigération pour l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles ont été fermés le 15 avril, vers les 15 h. Est-ce que c’était la dernière fois que cette opération était exécutée pour le jadis Palais des Sports ? Les travaux des prochains mois au nouvel édifice permettront d’avoir la réponse.

Le chantier bat son plein dans le nouvel édifice, même si c’était congé vendredi, lorsque le Journal a eu l’occasion de visiter les lieux. Pas de moins de 30 entrepreneurs majeurs s’affairent aux travaux, dont cinq entreprises locales.

Le directeur de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles indique que la livraison du nouvel aréna est toujours prévue pour l’automne 2026, ainsi que la démolition de l’édifice actuel. Et ce, même si l’hiver a été spécial, notamment avec une belle bordée de neige à Pâques.

Il mentionne que l’entrepreneur, EBC, augmentera les effectifs. « Il a intérêt à mettre le paquet, il a des chantiers à l’extérieur », dit Oussama Boulahia. « On essaie d’optimiser les temps d’arrêt » ajoute-t-il.

Avant le congé des vacances de la construction en juillet, ce sera le coulage de la dalle de béton pour la surface de la patinoire, une opération qui devra se faire one shot.

Le congé permettra la pose des 1 500 sièges. Les sections d’estrades compteront entre deux et sept rangées.

D’ici là, il se coulera du béton dans les prochaines semaines, notamment pour les planchers, « quasiment une coulée par jour », indique le directeur de l’ingénierie de la Ville de Sept-Îles.

Le « rough avance vite, et la toiture est complétée à 80 % », dit-il.

90 employés s’activeront sur le site très prochainement et ça dépassera les 100 quelques jours plus tard.

« Ça prend beaucoup de coordination », souligne M. Boulahia.

Par ailleurs, en date du 31 mars, la contingence, soit le montant pour les imprévus, se chiffrait à 5,51 %, soit près de 300 000 $ sur 6 millions $.

Au cas où

Peu importe le rythme du chantier, les équipes et la Ville ne sont pas à l’abri de surprises.

Le superviseur des arénas, Éric Smith, est prêt à toutes les éventualités, si le nouvel aréna ne peut être livré en septembre.

Il soutient qu’il ne sera pas possible de se passer d’une glace avec les camps et autres activités pour le hockey, la ringuette et le patinage artistique.

La peinture pour les lignes a déjà été commandée advenant que l’aréna Conrad-Parent doive être remis en opération. Il n’y aurait toutefois pas de logos sur la surface glacée.

Ce serait cependant une remise en fonction avec des défis, pour un système de réfrigération en fin de vie.

Avec la perte de saumure cet hiver, les employés travailleront à trouver la fuite sous la dalle au cours de l’été. « On ne la voit pas. On va travailler pour la colmater », indique M. Smith.

D’ici là, la surface de la patinoire de l’aréna Conrad-Parent se transforme en terrain de volleyball dès le 21 avril, en vue de la 45e édition du Tournoi Orange Alouette, du 30 avril au 3 mai. L’Association du baseball mineur de Sept-Îles lancera aussi ses activités à l’intérieur en mai, avant de fouler les losanges du Stade Holliday.

Un long couloir qui mène notamment aux différents vestiaires de joueurs, à celui réservé aux filles, à la salle des arbitres, à une salle des entraîneurs, à l’infirmerie, à la buanderie et à la conciergerie. Des « locker », sous les estrades, serviront de lieux de rangement. Deux vomitoires (antiquité romaine : large passage qui servait à évacuer la foule d’un amphithéâtre) conduisent vers la patinoire. Parmi les six chambres de joueurs, deux, de plus grandes dimensions, aux extrémités, possèdent douches et blocs sanitaires qui ne sont pas partagés avec la pièce voisine. Photo Sylvain Turcotte

C’est dans ce grand espace que se trouvera le restaurant dans le nouvel aréna. Au même niveau, il y aura également les bureaux des associations utilisatrices principales de l’aréna et du superviseur de l’aréna, ainsi qu’une salle polyvalente pouvant être séparée en deux et des toilettes publiques. Photo Sylvain Turcotte