Élections partielles à Port-Cartier : cinq candidatures pour les deux postes vacants

Par Vincent Rioux-Berrouard 3:00 PM - 27 avril 2026
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Hôtel de ville de Port-Cartier. Photo archives

Les Port-Cartois seront appelés aux urnes le dimanche 24 mai afin de pourvoir deux sièges au sein du conseil municipal.

La période mise en candidature a pris fin vendredi à 16 h 30. Il y a plus d’une candidature pour les deux sièges vacants ce qui forcera la tenue d’un scrutin.

Les postes de conseillers aux sièges no 3 et no 4 sont inoccupés depuis la démission de Tommy Lucas et Stéphane Chouinard en mars. Ils avaient été élus lors des élections municipales ayant eu lieu le 2 novembre 2025.

C’est une lutte à deux qui s’annonce pour le siège no 3. L’ancien conseiller Mario Gaumont tentera un retour au conseil municipal en regagnant le même siège qu’il avait perdu lors de la dernière élection. Il devra faire face à Jean-Marcel Voyer.

Pour ce qui est du siège no 4, c’est plutôt une course à trois qui se déroulera. Roger Vignola tentera de réintégrer le conseiller municipal après sa défaite en novembre 2025. Louis-Philippe Jean se lance aussi en campagne électorale. Il ne s’agit pas de la première fois que son nom est lié à la politique municipale. Lors de la précédente élection, il avait déposé sa candidature avant de se désister. La troisième personne dans cette course est Jessica Vigneault-Chiasson.

Le vote par anticipation aura lieu le 17 mai 2026, tandis que le jour du scrutin est fixé au 24 mai 2026.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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