Aréna Conrad-Parent : pour une possible dernière fois

Par Sylvain Turcotte , Sylvain Turcotte 6:35 AM - 27 avril 2026
Temps de lecture :

Isabelle Emond et sa fille Laura Leblanc ont été les dernières à fouler la glace de l'aréna Conrad-Parent. Photo courtoisie

Il était presque 20 h le 15 avril quand Isabelle Emond a quitté la patinoire de l’aréna Conrad-Parent. C’était la fin des tests de patinage artistique pour des patineuses de Sept-Îles et de Port-Cartier, mais surtout, ce qui pourrait bien être la dernière activité tenue sur l’aréna construite en 1962.

C’était la dernière activité sur la glace de l’aréna Conrad-Parent, si tout se passe bien pour celui en chantier.

L’entraîneure du CPA Sept-Îles n’avait pas réalisé qu’elle était la toute dernière à fermer la porte. 

Sa fille Laura venait de réussir son test de danse de niveau Or, la dernière étape. La première pour le club à atteindre ce niveau depuis la pandémie.

La patineuse de 18 ans, qui terminait son passage au sein du club, et quittera pour les études en août, aurait bien aimé pouvoir mettre les pieds dans le nouvel aréna, avant la fin de son parcours.

« J’espère pouvoir y patiner à mon retour aux Fêtes », a-t-elle dit.

Laura assure qu’elle ne s’ennuiera pas du système de son de l’aréna Conrad-Parent « qui fonctionnait à moitié ».

Ça lui fera bizarre de ne plus patiner dans cet aréna, puisque la majeure partie de ses pratiques était dans cet édifice.

Elle aura foulé cette glace un peu plus de 15 ans, comme patineuse de 3 à 5 ans, gardienne de but jusqu’à 11 ans par la suite, suivi d’un retour au patinage artistique.

Pour Isabelle Emond, 48 ans, c’est plus de 40 ans de souvenirs dans cet aréna, qu’elle a connu comme le Palais des Sports et qu’elle a même appelé par ce nom plusieurs fois après que ce soit associé à Conrad-Parent.

La première image qui lui vient en tête, c’est celle d’avoir tenu une pancarte de Labrador City, étant toute jeune, lors du Tournoi Fer-O de 1987, avec les équipes de hockey derrière les patineuses. 

Elle se souvient aussi d’un tremblement de terre dans les années 80 et que ça « shakait » dans le restaurant de l’aréna. « C’est peut-être à partir de là que ç’a commencé à craquer de partout ! », lance-t-elle en riant.

Cette fin, c’est aussi une pensée pour les différents entraîneurs du Club de patinage artistique qui ont défilé au fil de ses années et dont le nom occupe une place dans la salle des entraîneurs, citant les Daniel Lehoux, Claire Talbot, Mélanie Ferguson, Alain Brochu, Denise Dion, Joan Thériault et Diane Bouchard.

Elle ne tient cependant pas à garder en souvenirs les souris trouvées dans les derniers mois dans le local des entraîneurs ni l’eau qui coulait du plafond quand elle était derrière le banc. Elle ne s’ennuiera pas de ça, même si la fin de l’aréna Conrad-Parent lui fera un « petit pincement au cœur ». 

Pour Isabelle Emond, l’aréna Conrad-Parent, c’est une deuxième maison pour elle, son conjoint Yan Leblanc et leurs cinq enfants. Non seulement elle a été patineuse, elle a aussi été entraîneure pour ce sport, mais aussi au hockey.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

Nouvel aréna de Sept-Îles : la livraison toujours prévue pour septembre

Actualité Culturel

Un documentaire sur une saisie record de haschisch à Rivière-au-Tonnerre

Actualité Culturel

Une affluence record au Salon du livre de la Côte-Nord

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

Nouvel aréna de Sept-Îles : la livraison toujours prévue pour septembre

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Un documentaire sur une saisie record de haschisch à Rivière-au-Tonnerre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer