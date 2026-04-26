Ville de Sept-Îles : Patrick Lelièvre entre au conseil

C’est Patrick Lelièvre qui succèdera à Guy Berthe, le conseiller démissionnaire du district du Vieux-Quai. Il a remporté l’élection partielle du 26 avril.

Lors du scrutin, Patrick Lelièvre a obtenu 52% des votes (178 votes) comparativement à 47,7% (163 votes) pour Patrick Hudon. Ce dernier encaisse une troisième défaite aux élections municipales, après ses deux tentatives précédentes pour des courses à la mairie.

” Je suis vraiment content ! J’ai eu plein de monde qui mon encouragé, et ça été mon moteur pour me représenter. Je remercie les gens qui ont pris le temps d’aller voter. Je vais travailler pour eux et je ne vais pas les décevoir “, a fait savoir le conseiller gagnant.

Lors de sa campagne, Patrick Lelièvre avait fait savoir au Journal qu’il pensait avoir ” des idées pour aider la Ville, mais le plus important est que je ne veux pas aller à l’encontre du conseil municipal. Je veux travailler avec “

M. Lelièvre est camionneur artisan et également président pour la Côte-Nord pour l’Association nationale des camionneurs-artisans.

Pour cette élection partielle du 26 avril dans le district du Vieux-Quai, 342 électeurs et électrices sur les 2506 inscrits ont exercé leur droit de vote, ce qui représente un taux de participation de 13,65%.