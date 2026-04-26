Travailleurs étrangers : essentiels à la survie des entreprises en Minganie

Alors que les politiques québécoises et canadiennes en matière d’immigration entraînent une diminution du nombre de travailleurs étrangers dans la province, les entreprises de la Minganie s’inquiètent pour leur survie.

« C’est extrêmement important d’avoir de la main-d’œuvre étrangère, parce qu’on manque d’employés un peu partout, surtout depuis la COVID-19 », explique Nicolas Vigneault, président de la Chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre.

Il insiste sur le rôle crucial de ces travailleurs dans l’économie locale.

« Présentement, je vous dirais que 80 % des entreprises fermeraient, si elles perdaient leurs employés étrangers », ajoute-t-il.

M. Vigneault confirme que ce dossier est une priorité pour l’organisation.

« On en parle beaucoup et on a des projets en lien avec les employés étrangers », affirme-t-il.

Nicolas Vigneault, président de la chambre de commerce de Havre-Saint-Pierre. Photo Olivier Ménard-Logier

La Minganie en mode séduction

La MRC de Minganie a adopté, à l’automne 2025, un plan d’action visant à attirer et à retenir davantage de travailleurs étrangers dans la région.

« L’intention, c’était de travailler plus directement sur l’attraction et l’établissement durable de nouveaux arrivants », souligne Émile Boutin, chargé de projet en immigration à la MRC. « C’est un plan d’action qui vise à ce que la Minganie soit mieux équipée, mieux outillée et plus accueillante pour recevoir de nouveaux arrivants et leur permettre de s’intégrer », explique-t-il.

Des rencontres ont déjà été organisées dans certaines municipalités, pour accueillir les nouveaux arrivants, et d’autres sont prévues dans les prochains mois.

Sous le charme de la Minganie

Tomber en amour avec la Minganie et décider de s’y établir : c’est le parcours de Lounis Guerrah, superviseur alimentaire au Tim Hortons de Havre-Saint-Pierre, depuis maintenant deux ans.

« Je suis venu au Canada depuis l’Algérie comme visiteur, simplement pour un séjour, et j’ai eu une opportunité de venir travailler sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre », raconte-t-il. « Ce que j’aime ici, c’est le calme. C’est pour ça que j’ai choisi de m’y installer », ajoute-t-il.

Une priorité pour les municipalités

Rappelons que lors de la tournée de l’Union des municipalités du Québec sur la Côte-Nord, le 24 mars dernier, la question des travailleurs étrangers a été identifiée comme la priorité principale des municipalités en région.