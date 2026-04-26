Que pensez-vous de l’accès aux soins de santé sur la Côte-Nord?

Un sondage en ligne et des consultations citoyennes publiques sont lancés pour mieux cibler les problèmes relatifs à l’accès aux soins de santé sur la Côte-Nord. Les organisateurs veulent un portrait des problématiques vécues par les citoyens et espèrent pouvoir influencer les décisions qui se prendront dans le futur.

C’est la mission que s’est donnée la Table régionale des organismes communautaires et Corporation de développement communautaire (TROC-CDC) de la Côte-Nord, qui fera un condensé de toutes les réponses recueillies ce printemps autant en ligne qu’en personne.

Le questionnaire en ligne est disponible sur le site web de la TROC-CDC ainsi que sur ses réseaux sociaux. L’organisme enclenchera des rencontres citoyennes en personne ce printemps.

Mireille Boivin, responsable de la recherche et du développement communautaire à la TROC-CDC est en charge du projet. Elle fait savoir que l’initiative fait suite à un constat auprès de ses membres qui vivent de près les problématiques de l’accès aux soins.

« Dans les dernières années, les organismes communautaires nous rapportaient de plus en plus que leurs usagers avaient de plus en plus d’enjeux d’accès aux soins et que ça apportait beaucoup de détresse et d’appauvrissement à la population », raconte-t-elle.

Politique de déplacement

Mireille Boivin en convient, l’accès aux soins de santé dans notre région, ce n’est pas de la tarte.

« Quand on parle d’accès aux soins de santé sur la Côte-Nord, c’est comme appuyer sur un bouton. Tout le monde sait que c’est difficile et, automatiquement, on a beaucoup de témoignages », illustre-t-elle.

Elle indique avoir animé des groupes de discussion en vue du présent projet de recherche l’hiver dernier, qui ont donné le ton pour la suite.

« Il y avait des choses qui ressortaient de façon plus importante, notamment la question des distances et des déplacements et la question financière en lien avec ces déplacements-là », révèle-t-elle.

Avec la politique de transport des usagers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, les gens devant se déplacer pour aller à des rendez-vous médicaux, examens ou traitements sont en mesure de se faire rembourser certains coûts.

Cependant les remboursements ont leur limite en fonction de l’endroit où l’on se trouve et où on va, et certaines localités sont situées à quelques cheveux du 200 kilomètres requis pour les remboursements.

« Par exemple, si on part de Tadoussac pour aller à Baie-Comeau, on se qualifie, mais pas en partant des Bergeronnes », illustre la responsable.Cette dernière met l’emphase sur le fait que remboursés ou non, les coûts de transport « peuvent faire un trou dans le budget ».

« Certains déplacements ne se qualifient pas, mais ils impliquent quand même de manquer une journée de travail et de mettre de l’essence dans sa voiture. Il y a des coûts reliés à ça », précise Mme Boivin.

Prises de décision

Aux dires de Mireille Boivin, il n’y a pas de documentation sur l’accessibilité aux soins de santé sur la Côte-Nord « qui a été faite dans une perspective citoyenne ».

« On commence avec quelque chose cette année, mais on s’attend à travailler sur ce projet de recherche pour les prochaines années. On est vraiment dans une amorce », annonce-t-elle.

La porte-parole se déplacera les 5 et 7 mai aux Bergeronnes et Forestville, ainsi que le 12 et 13 mai à Godbout et Baie-Comeau pour rencontrer les citoyens lors de soirées de discussions.

Elle et son équipe se rendront également la semaine d’après dans la MRC de Sept-Rivières, mais les dates ne sont pas encore fixées.

« Notre postulat, c’est que c’est la population qui est peut-être la mieux placer pour définir qu’est-ce qui serait la meilleure réponse aux enjeux d’accès aux soins de santé sur leur territoire », affirme Mireille Boivin.

« Souvent, les problématiques se vivent beaucoup dans l’intimité et même parfois dans la honte. On trouvait ça intéressant de s’offrir un espace pour se questionner ensemble et trouver des pistes de solution », ajoute-t-elle.

Elle estime qu’après un été d’analyse et d’interprétation de données, un rapport sera produit et sera présenté au CISSS de la Côte-Nord qui « a hâte de connaître les résultats ».

Cette dernière précise d’ailleurs que la province sera en mode électoral lors de la sortie du rapport et de ses suggestions. « Il y a un momentum assez stratégique d’avoir des données nouvelles pour défendre l’accès aux soins de la population sur la Côte-Nord à ce moment-là », termine Mme Boivin.