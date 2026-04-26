L’École de danse de Sept-Îles s’illustre à Joliette

Par Sylvain Turcotte 7:59 AM - 26 avril 2026
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Les danseuses de Sept-Îles qui ont décroché la première place au Québec Danse Challenge. Photo courtoisie

L’École de danse de Sept-Îles a brillé lors du Québec Danse Challenge, décrochant rien de moins que la première place dans la catégorie adulte technique. 

Un titre lors de la compétition du 19 avril à Joliette qui témoigne du travail rigoureux, de la discipline et de la passion de ses danseurs, a fait savoir l’organisation septilienne. 

Le Québec Danse Challenge était relevée avec des participants de partout au Québec.

Les danseuses de Sept-Îles se sont démarquées par leur maîtrise technique, leur précision et leur performance remarquable sur scène.

” Cette première place est une immense fierté pour nous. Elle reflète l’engagement et la persévérance de nos danseurs, ainsi que la qualité de l’enseignement offert à l’école “, mentionne la présidente de l’École de danse de Sept-Îles, Gabrielle Guérault.

Cette première place confirme à ses yeux que l’École de danse de Sept-Îles figure parmi les institutions artistiques de haut niveau au Québec.

Le fruit du travail de l’École pourra être admiré lors du spectacle annuel du 16 mai à la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles. 

Sylvain Turcotte

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