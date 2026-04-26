Des biscuits pour la cause à Sept-Îles

Les délicieux Biscuits Sourire de Tim Horton sont de retour pour une semaine, le temps de la campagne au profit du Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles (MEV SÎ).

C’est du 27 avril au 3 mai que la population pourra faire l’achat des biscuits sourire dans les trois restaurants Tim Hortons de Sept-Îles.

Des bénévoles du MEV SÎ mettront leur touche pour la décoration des biscuits.

Ils peuvent être achetés directement dans les restaurants ou par livraison avec Doordash. Des boîtes de 12 biscuits sont disponibles.

100 % des recettes des biscuits vendus profiteront au Module d’épanouissement à la vie de Sept-Îles.

” Ces fonds permettront d’organiser une fête de Noël à faible coût pour les membres, un moment précieux qui favorise la socialisation et contribue à briser l’isolement. Ils soutiendront également les activités de sensibilisation du MEV SÎ auprès de la communauté “, souligne sa directrice générale, Chantale Gallant.

Le Module remercie à l’avance les personnes qui vont se délecter de biscuits. ” Chaque dégustation permet aux personnes en situation de handicap de briller. “