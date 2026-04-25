Une intervention rapide de citoyens à Sept-Îles

Il y a encore du bon monde. Quelques personnes sont rapidement intervenus vendredi soir, alors qu’un conducteur, sortant du stationnement du Petit Snack/La Crèmerie à Sept-Îles, a heurté un véhicule qui était garé.

La fille du conducteur, qui préfère garder l’anonymat, ne sait pas encore pour le moment ce qui a causé l’accident.

Frédéric Gagnon de Remorquage FG était sur place pour aller se chercher sa crème molle. Il a rapidement été chercher ses outils pour fracasser la vitre côté conducteur et arrêté le véhicule.

Le conducteur était conscient dans ce qu’il raconte dans la vidéo publiée sur Facebook.

M. Gagnon tient à souligner l’apport d’autres personnes dans l’intervention, notamment une qui a rapidement appelé le 911, ainsi qu’une paramédic et un policier présent.

” Je trouve ça important de souligner les efforts de tous. Il y a encore des gens prêts à aider “, a-t-il dit au Journal.