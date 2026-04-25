Exposants et ateliers pour enfants au Marché estival à Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 6:30 AM - 25 avril 2026
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Le Marché estival organisé par Nane Kréation se tient les 25 et 26 avril au Centre des congrès de Sept-Îles. Photo courtoisie

Une vingtaine d’artisans occuperont le Centre de congrès de Sept-Îles, cette fin de semaine, pour le Marché estival 2026.

Aluminerie Alouette s’associe à titre de partenaire pour la 9e édition de cet événement présenté par Nane Kréation.

En plus de la vingtaine d’artisans qui exposeront, dont certains sont nouveaux, le Marché estival 2026 sera l’occasion, le samedi, d’ateliers de bricolage pour enfants avec Vivre l’Art, de sculptures de ballons avec le Pirate Sébastien et de maquillage par Josiane.

Dimanche, le Marché estival fait place à de la danse avec en prestation, dès 13 h 30, des danseurs autochtones, de Fandango et de l’école de Danse de Sept-Îles.

La population est attendue en grand nombre pour le Marché. Il y aura plusieurs prix à gagner, prix qui seront tirés dimanche soir. Des cadeaux sont aussi prévus pour les enfants qui participeront aux ateliers.

Le Marché estival se déroule de 10 h à 17 h les 25 et 26 avril.

Sylvain Turcotte

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