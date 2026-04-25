En tournée sur la Côte-Nord, Billy Tellier se questionne sur ses choix

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 25 avril 2026
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L'humoriste Billy Tellier sera en tournée sur la Côte-Nord du 29 avril au 2 mai. Photo Eric Myre

Être une bonne personne, faire des choix, bien élever ses enfants et subir de la pression de partout ; voici les réflexions qu’aborde l’humoriste Billy Tellier dans le spectacle qu’il viendra présenter sur la Côte-Nord du 29 avril au 2 mai. 

Il commence sa tournée nord-côtière de son troisième one-man-show Kicker la ruche à Sept-Îles le 29 avril. Le lendemain, il sera de passage à Port-Cartier et s’arrêtera à Baie-Comeau le 1er mai. Son séjour se termine avec Forestville le 2 mai. 

« La tournée… partir de la maison, laisser les enfants, c’est tellement difficile », lance-t-il en riant, sur un ton humoristique pensant au bonheur de s’offrir des « vacances » sur la Côte-Nord. 

Les enfants et les choix

Au cœur de son spectacle, l’humoriste se permet de plaisanter sur les choix qu’il fait dans la vie, surtout en lien avec ses enfants. 

« J’ai un numéro sur les matins. J’ai travaillé 12 ans à la radio le matin et j’ai arrêté pour passer mes matins avec mes enfants. Au final, très mauvaise idée, il ne faut jamais passer ses matins avec ses enfants ! »

Ses choix viennent aussi avec de la pression, qui arrive de partout. « On le voit en tant que parent. On n’arrête pas de nous dire que dépendamment de ce qu’on choisit pour nos enfants, on va peut-être les traumatiser plus tard. Et Internet veut aussi nous dire quoi faire avec nos enfants », confie-t-il. 

Peut-on faire ceci ? Peut-on faire cela ? Ce sont les questions qui façonnent son quotidien et qu’il a décidé d’inclure dans ses numéros. 

Il mentionne aussi se demander si c’est positif d’être une bonne personne. 

« J’ai décidé d’être une bonne personne parce qu’on m’a dit qu’il fallait être une bonne personne dans la vie. Mais, quand on regarde les nouvelles dans le monde, on voit que les méchants gagnent », dit-il, toujours avec ses enfants en tête. 

« À 43 ans, je me demande si j’ai fait les bons choix à venir jusqu’ici », résume-t-il. 

Le titre de son spectacle évoque d’ailleurs la peur de faire les mauvais choix par pression. « C’est ma peur de me tromper, ma peur de ne pas aller dans le bon sens. »

Se reconnaître en famille 

Son one-man-show contient beaucoup de thèmes familiaux qui, selon l’humoriste, vont chercher directement les gens dans leur quotidien. 

« Je passe par les choix de la vie, donc c’est évident que ça implique la famille. Je crois que ça rejoint beaucoup les gens, ces batailles qu’on a au quotidien », raconte Billy Tellier. 

« Ça fait du bien de se reconnaître, d’enlever une pression. On rit, on décroche et ça fait du bien. On crée aussi des moments en famille », souligne-t-il ensuite. 

Outre ses expériences dans la parentalité, l’humoriste parle aussi ouvertement pour la première fois sur scène de sa mère et de sa relation avec elle. 

Ses histoires l’amènent aussi à parler de son couple et du côté positif du « vieux couple » ou encore de ce qu’il ne choisit pas dans la vie. 

« Par exemple, je suis somnambule et c’est là que je vis la plupart de mes expériences », laisse-t-il tomber, racontant la fois où il a fait un massage cardiaque à sa conjointe qui dormait. 

Jouer avec le public

Dans son troisième one-man-show, Billy Tellier se sent maintenant plus à l’aise de laisser place à l’improvisation avec le public. 

« Je me suis ouvert des portes dans le spectacle pour parler avec les gens, pour aller les chercher. Ça crée toujours de belles surprises et de belles rencontres, ce qui pimente le show », dévoile-t-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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