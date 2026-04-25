Des Pyrénées à la Côte-Nord : un film immersif sur une traversée mythique de 900 km

Les cinéphiles de la Côte-Nord pourront s’évader au cœur des Pyrénées grâce à un film tourné sur trois ans, qui suit une traversée solo de 900 kilomètres entre l’Atlantique et la Méditerranée.

Un nouveau long métrage d’aventure s’invite sur les écrans nord-côtiers. Le film Les Pyrénées : la grande traversée, des Aventuriers Voyageurs, sera présenté à compter du 28 avril dans les cinémas de Baie-Comeau et de Sept-Îles, avant un passage le 12 mai à Havre-Saint-Pierre.

Le film retrace une traversée de 900 kilomètres sur le célèbre sentier GR10, reliant l’océan Atlantique à la mer Méditerranée. Réalisée en solo sur une période de 67 jours, cette expédition sert de fil conducteur à une immersion dans les paysages et la culture pyrénéenne.

Au fil du parcours, le spectateur découvre « des panoramas alpins époustouflants, des lacs d’altitude, ainsi que des villages authentiques situés tantôt en France, tantôt en Espagne ». Le documentaire propose également une incursion dans ce que ses artisans décrivent comme l’esprit du « pyrénéisme », en mettant de l’avant les réalités humaines et culturelles liées à la montagne.

Des rencontres avec divers acteurs du territoire (guides, bergers, historiens ou gardiens de refuges) jalonnent le récit. « Chacune de ces personnes nous partage son attachement profond à ce territoire et à ses traditions », souligne-t-on. Le film met aussi en valeur la richesse de la biodiversité locale, où cohabitent notamment marmottes, isards et vautours.

Réalisé sur une période de trois ans, le projet se veut plus qu’un simple récit de randonnée, en proposant une approche immersive, entre bivouacs et refuges, au cœur d’une chaîne montagneuse emblématique d’Europe.

Derrière la caméra, on retrouve Philippe Jacq, un réalisateur français qui parcourt le monde depuis les années 1980. À 24 ans, il entreprenait un premier voyage à vélo, marquant le début d’un parcours consacré à l’exploration et à la rencontre.

Le cinéaste n’en est pas à sa première collaboration avec Les Aventuriers Voyageurs. En 2024, son film Au fil du Mékong proposait déjà une traversée de 4900 kilomètres à travers six pays d’Asie.

Les Pyrénées : la grande traversée sera présenté dans près de 55 cinémas à travers le Québec, dont ceux de la Côte-Nord au cours des prochaines semaines.