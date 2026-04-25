Charles Paquet signe son premier podium en WTCS

En marge de sa saison de triathlon, le Port-Cartois d’origine Charles Paquet avait indiqué au Journal viser un premier podium en WTCS (World Triathlon Championship Series). L’athlète de 28 ans n’a pas mis de temps à cocher cet objectif réalisant cet objectif à sa première compétition de son calendrier.

Paquet a pris le troisième rang de l’épreuve de Série des Championnats du monde de triathlon de Samarcande, en Ouzbékistan.

Il a complété les 1,5 km de natation, 40,2 km de vélo et 10 km de course à pied en un temps de 01:43:41. Le Portugais Vasco Vilaca (01:43:33) et l’Allemand Henry Graf (01:43:37) ont fait mieux que lui.

Les trois athlètes se sont livrés une bataille acharnée jusqu’aux derniers mètres de la course à pied.

” C’est incroyable de commencer la saison comme ça, a déclaré Charles Paquet à Triathlon Canada. L’année dernière, j’étais déçu de ne pas être monté sur le podium après avoir frôlé la victoire à plusieurs reprises, donc c’est un sentiment formidable. Avec l’annulation d’Abu Dhabi, j’ai pu effectuer un bon bloc d’entraînement à Gérone, avec un bon volume de travail, et je me concentre désormais sur le WTCS d’Alghero (30 mai). “

Charles Paquet devient ainsi le deuxième Canadien à monter sur le podium de la Série de championnats du monde, après le bronze remporté par Tyler Mislawchuk à Montréal en 2019.