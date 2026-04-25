Charles Paquet signe son premier podium en WTCS

Par Sylvain Turcotte 12:04 PM - 25 avril 2026
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Charles Paquet sabre le champagne de son premier podium en WTCS avec la médaillée de bronze chez les femmes, Jeanne Lehair. Photo Triathlon Canada

En marge de sa saison de triathlon, le Port-Cartois d’origine Charles Paquet avait indiqué au Journal viser un premier podium en WTCS (World Triathlon Championship Series). L’athlète de 28 ans n’a pas mis de temps à cocher cet objectif réalisant cet objectif à sa première compétition de son calendrier. 

Paquet a pris le troisième rang de l’épreuve de Série des Championnats du monde de triathlon de Samarcande, en Ouzbékistan. 

Il a complété les 1,5 km de natation, 40,2 km de vélo et 10 km de course à pied en un temps de 01:43:41. Le Portugais Vasco Vilaca (01:43:33) et l’Allemand Henry Graf (01:43:37) ont fait mieux que lui.

Les trois athlètes se sont livrés une bataille acharnée jusqu’aux derniers mètres de la course à pied.

” C’est incroyable de commencer la saison comme ça, a déclaré Charles Paquet à Triathlon Canada. L’année dernière, j’étais déçu de ne pas être monté sur le podium après avoir frôlé la victoire à plusieurs reprises, donc c’est un sentiment formidable. Avec l’annulation d’Abu Dhabi, j’ai pu effectuer un bon bloc d’entraînement à Gérone, avec un bon volume de travail, et je me concentre désormais sur le WTCS d’Alghero (30 mai). “

Charles Paquet devient ainsi le deuxième Canadien à monter sur le podium de la Série de championnats du monde, après le bronze remporté par Tyler Mislawchuk à Montréal en 2019.

Charles Paquet, après avoir franchi la ligne d’arrivée en troisième place et après 1 h 43 min 31 s d’efforts. Photo World Triathon

Sylvain Turcotte

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