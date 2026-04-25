Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Une vision à définir pour l’aménagement du bas de la ville à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles unissent leurs forces pour lancer le projet Rivage qui aura pour but de définir une vision commune pour l’aménagement du front de mer et du secteur du bas de la ville.

Quatre motards arrêtés pour l’agression d’un homme dans un bar de Sept-Îles

La Sûreté du Québec a procédé à quatre arrestations en lien avec une agression survenue au Bar Le Gibson (anciennement Le Diamant), à Sept-Îles, en août dernier.

202 480$ en objets interdits saisis au pénitencier de Port-Cartier

Entre le 12 et le 15 avril 2026, les agents de Service correctionnel Canada (SCC) ont saisi des objets interdits et non autorisés d’une valeur de 202 480 $ au pénitencier de Port-Cartier.

Sept-Îles sous enquête par la dépoussiéreuse de crimes

Annie Richard est bien connue dans l’univers des balados de trues crimes. Celle qui a produit deux épisodes de son balado Rétro crimes sur des histoires de Sept-Îles sera de passage en fin de semaine, au Salon du livre de la Côte-Nord.

Des travaux de plus de 13,6 M$ à l’école Camille-Marcoux

Les travaux de réfection majeurs de l’école Camille-Marcoux de Sept-Îles commenceront cet été, a annoncé le Centre de services scolaire du Fer, mercredi.

Services à l’enfance sur la Côte-Nord : un an plus tard, des délais d’accès en baisse

Un an après le lancement de la gamme de services à l’enfance du programme DI-TSA-DP, le CISSS de la Côte-Nord observe déjà une baisse de certains délais d’accès et une meilleure orientation des enfants vers les services adaptés à leurs besoins.

La tuberculose : un reflet des impacts de la colonisation, dit Dr Stanley Vollant

Les membres des Premières Nations étaient souvent utilisés pour des « expériences » de traitement de la tuberculose dans les sanatoriums. Certains n’en sont jamais revenus, d’autres pas complètement. Le grand-père du Dr Stanley Vollant y a laissé un rein, qui lui aurait été retiré supposément pour « le guérir du virus ».

Le Phare en mode financement pour reconstruire

Lentement, mais sûrement le projet de reconstruction du centre de pré-tri de La Ressource le Phare avance et le financement deviendra l’enjeu clé.

L’or rouge de la Côte-Nord

Chaque année, le secteur des pêches au Québec génère plus de 40 000 tonnes de carapaces de crustacés. L’Or Rouge de la Côte-Nord, nouvelle entreprise de Sept-Îles, propose de revaloriser ce sous-produit, afin d’en tirer une macromolécule dont le marché mondial est évalué à près de 4 milliards de dollars, en 2026.

L’aventure continue pour la distillerie Puyjalon

Le propriétaire de la distillerie Puyjalon, Mario Noël, a confirmé au Nord-Côtier que les activités reprennent progressivement au sein de l’établissement. Rappelons qu’en novembre dernier, l’annonce de la fermeture de la distillerie avait suscité une vive déception chez les amateurs des produits locaux.

Entrevue avec le PDG de la Société du Plan Nord : occuper le territoire

L’occupation du territoire doit guider le développement nordique et non seulement la rentabilité économique : c’est ce qu’a affirmé Patrick Beauchesne, de la Société du Plan Nord, à l’occasion du dixième anniversaire de l’organisme, lors de l’État du fer 2026 à Québec.

Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles sur le tapis rouge

Les étudiants-athlètes du Cégep de Sept-Îles avaient fière allure, mercredi, dans le grand hall de leur collège. Ils avaient troqué le maillot des Voyageurs pour une tenue plus chic. Le tapis rouge leur était déroulé pour la première édition du Gala sportif.

Une nouvelle structure pour les adeptes de vélo de montagne à Sept-Îles

Le Club de vélo Norcyle de Sept-Îles améliorera son terrain de jeu au cours de l’été. Une jumpline sera installée sur son site au Centre de plein air du Lac des Rapides.