Une aide de 153 000 $ pour le Salon du livre de la Côte-Nord

Le Salon du livre de la Côte-Nord bénéficie d’un appui financier de 153 000 $ du gouvernement du Québec. Sa 42e édition bat son plein du 23 au 26 avril à Sept-Îles.

L’annonce a été faite le 24 avril par le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, et le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

Au cœur de cette initiative, l’événement vise à promouvoir la lecture et à mettre en valeur les créateurs du livre à l’échelle de la Côte-Nord.

L’organisation accorde une place de choix à la littérature nord-côtière, allochtone et innue, tout en misant sur la rencontre entre le public et les auteurs. Convivialité, créativité et engagement guident la programmation, qui favorise des échanges directs et accessibles.

Une attention particulière est également portée aux jeunes. Le Salon propose un volet jeunesse permettant aux élèves de la région de rencontrer des auteurs et de découvrir de nouvelles œuvres. Une tournée littéraire dans les écoles et des animations virtuelles viennent compléter l’offre afin d’élargir l’accès à la lecture.

« Le Salon du livre de la Côte-Nord est un événement essentiel au développement de la culture littéraire en région. Il contribue à la visibilité de talents locaux exceptionnels tout en offrant au public des rencontres intimes et enrichissantes avec leurs auteurs préférés », a déclaré Mathieu Lacombe.

Son collègue Mathieu Lévesque souligne pour sa part l’importance de ce type d’initiative dans le cadre des priorités gouvernementales.

« Favoriser l’accès à la culture dans toute sa diversité, partout sur le territoire, est au cœur de notre Plan d’action jeunesse 2025-2030. Cela passe notamment par un accès accru à la lecture, un levier essentiel d’épanouissement et de réussite pour les jeunes, peu importe leur région », exprime-t-il par voie de communiqué.

Dans le détail, la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) accorde une aide de 110 000 $ par l’entremise de son programme Aide aux événements culturels. À cela s’ajoute une contribution de 43 000 $ du Secrétariat à la jeunesse, issue du programme Lis-moi le Québec de l’Association québécoise des salons du livre, financé dans le cadre du Plan d’action jeunesse 2025-2030.

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