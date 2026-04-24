Sept-Îles sous enquête par la dépoussiéreuse de crimes

Annie Richard est bien connue dans l’univers des balados de trues crimes. Celle qui a produit deux épisodes de son balado Rétro crimes sur des histoires de Sept-Îles sera de passage en fin de semaine, au Salon du livre de la Côte-Nord.

La passion d’Annie Richard pour les histoires criminelles a commencé lorsque les archives de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec se sont retrouvées en partie sur le web.

« À travers ce site-là, on peut aller dans les anciens journaux. Puis avec une amie, on se replongeait dans des affaires non résolues. Parce que c’est les archives qui nous le permettaient », dit Annie Richard, qu’on surnomme aussi « la dépoussiéreuse de crimes ».

Mme Richard et son amie ont commencé à faire des revues de presse, puis un peu plus tard, elles ont obtenu leur permis d’enquête privée.

Ce qui la fascine le plus dans son métier de détective privée, c’est qu’avec l’évolution de la technologie, aujourd’hui, il est possible de faire la lumière sur certaines histoires.

« Étant donné que ça fait longtemps [que les histoires se sont déroulées] et que maintenant, on a accès à des technologies et de l’information autre, qui avec le temps est beaucoup plus facilement retraçable. Bien, j’ai l’impression qu’il y a des dénouements positifs qui pourraient se faire avec ça. C’est surtout ça qui m’anime », dit Mme Richard.

L’autrice Annie Richard. Photo courtoisie

Sept-Îles sous enquête

Selon Annie Richard, peu importe où on se trouve, toutes les régions ont leurs lots d’histoires.

« C’est sûr que peu importe où on focus, il y a toujours quelque chose. Il y a du beau comme du moins beau », dit Mme Richard.

Les cas de Sept-Îles qui ont interpellé Annie Richard et son collègue Jean-Philippe Rousseau étaient des crimes résolus de la fin des années 70. Suite à la diffusion des épisodes des balados, plusieurs auditeurs de Sept-Îles se sont mis à les interpeller.

« Pour voir si on pouvait les aider aussi dans le cas de leurs défunts ou de leurs disparus », explique Annie Richard. « C’est vraiment deux enquêtes qui se sont passées, deux crimes qui étaient résolus en fait. Mais il y en a un qui est resté sans réponse pour le fils de la victime (…) C’est comme ça qu’on a sorti les archives, les rapports des coroners, tout ça, de BAnQ à Sept-Îles », ajoute-t-elle.

En fouillant dans les archives septiliennes, la détective a fini par voir d’autres histoires qui se sont produites à Sept-Îles.

« Puis là, on devient intéressés. Ça nous amène comme dans un engrenage un peu », illustre Annie Richard. « Il y en a une que j’ai mise en suspens, parce qu’on n’avait pas eu le temps. C’est le naufrage de Saint-Olaf, qui est arrivé en 1900. Ça, c’est vraiment plus historique, évidemment, sauf qu’il y avait des histoires assez nébuleuses autour de ce naufrage-là. »

Les épisodes de Sept-Îles sous enquête explorent les histoires d’Yvette Saint-Onge (1978), Sisavane Sidavane (1981), Nora Lavallée (1977), Diane Tardif (1973), ainsi que les morts mystérieuses d’Achille Vollant et Moïse Régis (1977).

Revisiter le journal Allô police

La détective Annie Richard sera de passage au Salon du livre de la Côte-Nord, pour présenter son plus récent livre La filière Allô Police, Les vedettes du crime au Québec, un livre où en compagnie de ses co-auteurs elle revisite les grandes affaires criminelles qui ont marqué l’imaginaire collectif.

« Les cas étaient traités de façon très sensationnelle. Par contre, à cause de ça et le fait qu’il était toujours aux premières loges dans les enquêtes du coroner (…) c’était très compétitif. C’est sûr que les informations qu’il y a dans ce journal-là nous permettent souvent de retracer des gens, parce qu’il nommait carrément les noms », dit Annie Richard.

Selon elle, les gens sont nostalgiques des choses qui n’existent plus de nos jours, ce qui apporte un certain engouement.

Durant son séjour à Sept-Îles, la détective privée compte bien se promener pour regarder un peu les noms des rues et reconstituer les chronologies de certaines affaires septiliennes qu’elle a déjà traitées.

« La plupart des histoires de Sept-Îles qu’on a traitées dans les podcasts, on a fait le tour. Mais c’est sûr qu’il y en a qu’on n’a peut-être pas fait le tour comme on aurait voulu. Comme l’affaire de Diane Tardif, c’est quelque chose que peut-être j’aimerais replonger. Mais c’est sûr que je vais me promener pour m’imprégner des lieux un peu », dit Annie Richard.