Yves Montigny représente la Côte-Nord dans le nouveau Conseil des régions 

Par Karianne Nepton-Philippe 10:36 AM - 23 avril 2026
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Yves Montigny, député de René-Lévesque.  Photo courtoisie

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, représente la Côte-Nord au sein du nouveau Conseil des régions, formé par le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque.

Plus tôt cette semaine, la nouvelle Première ministre Christine Fréchette a nommé le ministre responsable de la Jeunesse, Mathieu Lévesque, ministre délégué aux régions. 

Ce dernier a tenu la première rencontre du Conseil des régions le 23 avril. Les 17 régions administratives y sont représentées par un député. 

Le conseil a été créé afin d’assurer la représentation des régions au sein du gouvernement du Québec.

Chaque député pourra y apporter ses enjeux régionaux. Les rencontres se tiendront toutes les deux semaines. 

« Nous voulons gagner en agilité et arrêter de proposer des solutions uniformes pour toutes les régions du Québec. Chacune d’elles a ses enjeux particuliers, et il faut les considérer si on souhaite répondre aux différents besoins », soutien Mathieu Lévesque. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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