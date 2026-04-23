Une vision à définir pour l’aménagement du bas de la ville à Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles et le Port de Sept-Îles unissent leurs forces pour lancer le projet Rivage qui aura pour but de définir une vision commune pour l’aménagement du front de mer et du secteur du bas de la ville.

Les deux organisations possèdent des terrains dans ce secteur et souhaitent mener une réflexion concertée afin d’en faire un milieu de vie dynamique, accessible et à l’image de la communauté.

Par voie de communiqué, le Port et la Ville indiquent avoir espoir que le projet Rivage permettra de doter Sept-Îles d’un front de mer vivant et enraciné, où l’identité septilienne et les valeurs locales sont représentées.

« Considérant la valeur identitaire et l’attachement des Septiliens pour le bord de “mer”, il nous apparaît incontournable de mettre en valeur cet héritage en se dotant d’une vision commune et partagée qui orientera nos interventions futures dans ce secteur », affirme le maire de Sept-Îles, Benoit Méthot.

La démarche de concertation du projet Rivage est encadrée par le Laboratoire en innovation ouverte (LLio) du Cégep de Rivière-du-Loup, qui se spécialise dans la coordination de ce type d’initiatives.

La population septilienne sera également mise à contribution. Dans une prochaine étape, elle sera interpellée et le tout permettra l’élaboration d’un plan directeur visant à assurer un développement harmonieux du territoire riverain.

Il ne s’agit pas de la première fois que le Port de Sept-Îles lance une consultation. Elle a mené un exercice similaire par le passé, notamment pour le terrain qui était autrefois occupé par la Cage aux sports sur l’avenue Arnaud.

« Le projet Rivage s’inscrit en continuité avec la consultation citoyenne réalisée en 2022. En repartant des idées et projets soumis, nous souhaitons affiner la vision en rassemblant certaines parties prenantes afin de co-construire des orientations et des priorités d’aménagement » souligne, Joël Chouinard, président-directeur général par intérim du Port de Sept-Îles.