Quatre motards arrêtés pour l’agression d’un homme dans un bar de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:46 AM - 23 avril 2026
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Sûreté du Québec Photo Johannie Gaudreault

La Sûreté du Québec a procédé à quatre arrestations en lien avec une agression survenue au Bar Le Gibson (anciennement Le Diamant), à Sept-Îles, en août dernier.

Les personnes qui ont été interpellées sont Alexandre Maltais 45 ans, Sébastien Hurens-St-Pierre 32 ans, Jerry Fleurmeus 32 ans et Michaël Poulin-Méthot, 38 ans.

Une vidéo de l’agression était devenue virale. On peut y voir un homme de 40 ans être frappé de coups par des membres de groupes de motards.

La Sûreté du Québec affirme que les quatre individus arrêtés ont des liens directs avec les bandes de motards hors la loi.

À la suite de l’enquête, des mandats d’arrestation ont été lancés.

Sébastien Hurens-St-Pierre et Jerry Fleurmeus ont été arrêtés dans la couronne nord de Montréal le 21 avril. La même journée, Michaël Poulin-Méthot a été arrêté au centre de détention de Sherbrooke. Ils ont tous comparu le même jour.

Alexandre Maltais s’est présenté dans un poste de la Sûreté du Québec à Lévis où il a été arrêté. Il devrait comparaître jeudi.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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