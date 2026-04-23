Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles sur le tapis rouge

Les étudiants-athlètes du Cégep de Sept-Îles avaient fière allure, mercredi, dans le grand hall de leur collège. Ils avaient troqué le maillot des Voyageurs pour une tenue plus chic. Le tapis rouge leur était déroulé pour la première édition du Gala sportif.

Le Cégep de Sept-Îles compte une soixantaine d’étudiants-athlètes qui portent leurs couleurs.

Ils se retrouvent parmi les quatre équipes au sein du RSEQ (badminton, basketball masculin D2, ainsi que volleyball féminin et masculin D2), en plus de celles en basket et volley féminin D3, qui devraient joindre les rangs d’une des ligues l’an prochain.

Le Gala sportif des Voyageurs a été mis sur pied pour « mettre de l’avant les réussite des étudiants-athlètes », a indiqué Marie-Chantale Gauvreau, technicienne en loisir.

De son côté, dans son discours aux porte-couleurs du Cégep, Pierre-Étienne Beausoleil, directeur des affaires étudiantes, a mentionné que la formation des étudiants ne se fait pas qu’en classe, mais dans le gymnase et dans les autobus, et qu’ils font le plein d’apprentissage par le soprt.

« Ça va vous suivre longtemps après votre passage (au Cégep) », a-t-il laissé entendre.

À l’honneur

Plusieurs sportifs des Voyageurs ont été honorés lors du gala du 22 avril.

Emmanuel Hounsell, en volleyball masculin, a été le plus récompensé. Il a

Il est le récipiendaire du titre de Personnalité de l’année, pour son impact notamment sur l’humain. Il a aussi été nommé Athlète masculin de l’année, tous sports confondus chez les Voyageurs, pour s’être démarqué de façon exceptionnelle et pour son impact sur son équipe

Celui qui terminera ses études collégiales en technique de génie électrique à l’automne 2026 se dit fier de ses récompenses. Il a pu se développer comme joueur de volley à un niveau plus élévé au collégial.

De son passage comme étudiant-athlète avec les Voyageurs, il retient particulièrement la saison 2024-2025. « On a eu une belle année. On s’était rendu aux provinciaux. Il y avait une chimie entre amis », a-t-il mentionné au Journal.

Emmanuel Hounsell pourrait revenir dans le giron des Voyageurs dès la session hiver 2027 comme assistant-entraîneur.

Du côté féminin, l’Athlète de l’année est Emma Turbide en badminton.

Le prix de l’Athlète ayant la meilleure réussite académique a été décerné à Sophie Huard (badminton), L’équipe avec le meilleur taux de réussite académique est celle en basktball féminin D3 (83,73 %) et la plus engagée est celle en volleyball féminin D2.

Le Gala a aussi été l’occasion de souligner la douzaine d’étudiants-athlètes finissants, de même que les entraîneurs ou assistants qui ont décidé de passer le flambeau. L’équipe d’encadrement des Voyageurs est d’ailleurs en recrutement. C’est le cas pour le poste d’entraîneur en chef en volleyball féminin D2.

Ceux et celles qui aspirent à enfiler les couleurs des Voyageurs pour la saison 2026-2027 sont invités aux camps de sélection qui se tiendront dans les semaines à venir. Les informations se retrouvent sur les réseaux sociaux (Les Voyageurs – Cégep de Sept-Îles).

D’ailleurs, la technicienne en loisir, Marie-Chantale Gauvreau, vise sept équipes au sein des programme du RSEQ pour la prochaine annnée.

Au badminton, basket masculiun, volley féminin et masculin D2, déjà implantés au sein de ligues provinciales, s’ajouteraient de façon offiicielle le basketball féminin D3 et le volleyball féminin D3, en plus du retour du cross-country.

Mérite étudiant

Deux autres prix au niveau sportif seront remis le 7 mai lors du Mérite étudiant du Cégep de Sept-Îles, événement qui honore les finissants à plusieurs niveaux.

Parmi les récompenses et bourses de cette soirée, il y aura l’attribution de la bourse Christian-Proulx. Elle vise à perpétuer la mémoire d’un étudiant du Collège considéré comme un modèle et à reconnaître les qualités d’une étudiante ou d’un étudiant qui se rapproche de cet idéal. Il y aura également la bourse de performance sportive et scolaire.

Soulignons que les Voyageurs bénéficent du soutien de partenaires pour leur saison, mais aussi de la Fondation du Cégep. D’ailleurs, le Tournoi de volleyball Clémentine – Groupe Nordique des 17, 18 et 19 avril, un des activités de financement, a rapporté 12 000 $.

1er Gala des Voyageurs – Honneurs par équipe

Badminton

Recrue de l’année : Emma-Rose Belley

Meilleur esprit sportif : Christopher Blais

Meilleure amélioration : Emma Turbide

Excellence académique : Sophie Huard

En nomination pour Personnalité de l’année : Emma Turbide

En nomination pour Athlète féminine de l’année : Emma Turbide (Gagnante)

Basketball féminin D3

Recrue de l’année : Emma-Rose Belley

Meilleur esprit sportif : Elisabeth Vigneault

Meilleure amélioration : Camille Bezeau

Excellence académique : Divine Djiko

En nomination pour Athlète féminine de l’année : Samuelle Néron

Basketball masculin D3

Recrue de l’année : Charles-Étienne Sasseville

Meilleur esprit sportif : Christopher Larocque

Meilleure amélioration : Jacob Beaulieu

Excellence académique : Marc-Daniel Yeo

En nomination pour Personnalité de l’année : Mathéo Poitevien

En nomination pour Athlète masculin l’année : Charles-Étienne Sasseville

Volleyball féminin D2

Recrue de l’année : Maé Lachance

Meilleur esprit sportif : Audrey Maltais

Meilleure amélioration : Mercedes St-Onge

Excellence académique : Marianne Boudreault

En nomination pour Personnalité de l’année : Juliette Poirier

En nomination pour Athlète féminine de l’année : Maé Lachance

Volleyball féminin D3

Recrue de l’année : Samuelle Néron

Meilleur esprit sportif : Léandre Cossette

Meilleure amélioration : Julianne Lynch

Excellence académique : Julianne Lynch

En nomination pour Personnalité de l’année : Léandre Cossette

En nomination pour Athlète féminine de l’année : Janie Lévesque

Volleyball masculin D2

Recrue de l’année : Mohammed Amine Maizi

Meilleur esprit sportif : Simon Scherrer

Meilleure amélioration : Mohamme Amine Maizi

Excellence académique : Vincent Sergerie

En nomination pour Personnalité de l’année : Emmanuel Hounsell (Gagnant)

En nomination pour Athlète masculin de l’année : Emmanuel Hounsell (Gagnant)