Les Voyageurs du Cégep de Sept-Îles sur le tapis rouge
Emmanuel Hounsell (Personnalité de l’année et Athlète masculin de l’année), Sophie Huard (Athlète avec la meilleure réussite académique) et Emma Turbide (Athlète féminine de l’année), les récipiendaires des prix majeurs du premier Gala des Voyageurs du Cégep de Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte
Les étudiants-athlètes du Cégep de Sept-Îles avaient fière allure, mercredi, dans le grand hall de leur collège. Ils avaient troqué le maillot des Voyageurs pour une tenue plus chic. Le tapis rouge leur était déroulé pour la première édition du Gala sportif.
Le Cégep de Sept-Îles compte une soixantaine d’étudiants-athlètes qui portent leurs couleurs.
Ils se retrouvent parmi les quatre équipes au sein du RSEQ (badminton, basketball masculin D2, ainsi que volleyball féminin et masculin D2), en plus de celles en basket et volley féminin D3, qui devraient joindre les rangs d’une des ligues l’an prochain.
Le Gala sportif des Voyageurs a été mis sur pied pour « mettre de l’avant les réussite des étudiants-athlètes », a indiqué Marie-Chantale Gauvreau, technicienne en loisir.
De son côté, dans son discours aux porte-couleurs du Cégep, Pierre-Étienne Beausoleil, directeur des affaires étudiantes, a mentionné que la formation des étudiants ne se fait pas qu’en classe, mais dans le gymnase et dans les autobus, et qu’ils font le plein d’apprentissage par le soprt.
« Ça va vous suivre longtemps après votre passage (au Cégep) », a-t-il laissé entendre.
À l’honneur
Plusieurs sportifs des Voyageurs ont été honorés lors du gala du 22 avril.
Emmanuel Hounsell, en volleyball masculin, a été le plus récompensé. Il a
Il est le récipiendaire du titre de Personnalité de l’année, pour son impact notamment sur l’humain. Il a aussi été nommé Athlète masculin de l’année, tous sports confondus chez les Voyageurs, pour s’être démarqué de façon exceptionnelle et pour son impact sur son équipe
Celui qui terminera ses études collégiales en technique de génie électrique à l’automne 2026 se dit fier de ses récompenses. Il a pu se développer comme joueur de volley à un niveau plus élévé au collégial.
De son passage comme étudiant-athlète avec les Voyageurs, il retient particulièrement la saison 2024-2025. « On a eu une belle année. On s’était rendu aux provinciaux. Il y avait une chimie entre amis », a-t-il mentionné au Journal.
Emmanuel Hounsell pourrait revenir dans le giron des Voyageurs dès la session hiver 2027 comme assistant-entraîneur.
Du côté féminin, l’Athlète de l’année est Emma Turbide en badminton.
Le prix de l’Athlète ayant la meilleure réussite académique a été décerné à Sophie Huard (badminton), L’équipe avec le meilleur taux de réussite académique est celle en basktball féminin D3 (83,73 %) et la plus engagée est celle en volleyball féminin D2.
Le Gala a aussi été l’occasion de souligner la douzaine d’étudiants-athlètes finissants, de même que les entraîneurs ou assistants qui ont décidé de passer le flambeau. L’équipe d’encadrement des Voyageurs est d’ailleurs en recrutement. C’est le cas pour le poste d’entraîneur en chef en volleyball féminin D2.
Ceux et celles qui aspirent à enfiler les couleurs des Voyageurs pour la saison 2026-2027 sont invités aux camps de sélection qui se tiendront dans les semaines à venir. Les informations se retrouvent sur les réseaux sociaux (Les Voyageurs – Cégep de Sept-Îles).
D’ailleurs, la technicienne en loisir, Marie-Chantale Gauvreau, vise sept équipes au sein des programme du RSEQ pour la prochaine annnée.
Au badminton, basket masculiun, volley féminin et masculin D2, déjà implantés au sein de ligues provinciales, s’ajouteraient de façon offiicielle le basketball féminin D3 et le volleyball féminin D3, en plus du retour du cross-country.
Mérite étudiant
Deux autres prix au niveau sportif seront remis le 7 mai lors du Mérite étudiant du Cégep de Sept-Îles, événement qui honore les finissants à plusieurs niveaux.
Parmi les récompenses et bourses de cette soirée, il y aura l’attribution de la bourse Christian-Proulx. Elle vise à perpétuer la mémoire d’un étudiant du Collège considéré comme un modèle et à reconnaître les qualités d’une étudiante ou d’un étudiant qui se rapproche de cet idéal. Il y aura également la bourse de performance sportive et scolaire.
Soulignons que les Voyageurs bénéficent du soutien de partenaires pour leur saison, mais aussi de la Fondation du Cégep. D’ailleurs, le Tournoi de volleyball Clémentine – Groupe Nordique des 17, 18 et 19 avril, un des activités de financement, a rapporté 12 000 $.
1er Gala des Voyageurs – Honneurs par équipe
Badminton
Recrue de l’année : Emma-Rose Belley
Meilleur esprit sportif : Christopher Blais
Meilleure amélioration : Emma Turbide
Excellence académique : Sophie Huard
En nomination pour Personnalité de l’année : Emma Turbide
En nomination pour Athlète féminine de l’année : Emma Turbide (Gagnante)
Basketball féminin D3
Recrue de l’année : Emma-Rose Belley
Meilleur esprit sportif : Elisabeth Vigneault
Meilleure amélioration : Camille Bezeau
Excellence académique : Divine Djiko
En nomination pour Athlète féminine de l’année : Samuelle Néron
Basketball masculin D3
Recrue de l’année : Charles-Étienne Sasseville
Meilleur esprit sportif : Christopher Larocque
Meilleure amélioration : Jacob Beaulieu
Excellence académique : Marc-Daniel Yeo
En nomination pour Personnalité de l’année : Mathéo Poitevien
En nomination pour Athlète masculin l’année : Charles-Étienne Sasseville
Volleyball féminin D2
Recrue de l’année : Maé Lachance
Meilleur esprit sportif : Audrey Maltais
Meilleure amélioration : Mercedes St-Onge
Excellence académique : Marianne Boudreault
En nomination pour Personnalité de l’année : Juliette Poirier
En nomination pour Athlète féminine de l’année : Maé Lachance
Volleyball féminin D3
Recrue de l’année : Samuelle Néron
Meilleur esprit sportif : Léandre Cossette
Meilleure amélioration : Julianne Lynch
Excellence académique : Julianne Lynch
En nomination pour Personnalité de l’année : Léandre Cossette
En nomination pour Athlète féminine de l’année : Janie Lévesque
Volleyball masculin D2
Recrue de l’année : Mohammed Amine Maizi
Meilleur esprit sportif : Simon Scherrer
Meilleure amélioration : Mohamme Amine Maizi
Excellence académique : Vincent Sergerie
En nomination pour Personnalité de l’année : Emmanuel Hounsell (Gagnant)
En nomination pour Athlète masculin de l’année : Emmanuel Hounsell (Gagnant)
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