Le Phare en mode financement pour reconstruire

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 23 avril 2026
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Le Phare de Port-Cartier. Photo courtoisie

Lentement, mais sûrement le projet de reconstruction du centre de pré-tri de La Ressource le Phare avance et le financement deviendra l’enjeu clé.

En décembre 2024, un incendie avait détruit certaines infrastructures du Phare, dont le centre de tri. Depuis ce temps, l’organisation travaille à un projet de reconstruction.

Pour aller de l’avant, il devait obtenir l’appui de différent acteur. Éco-entreprise Québec, l’organisme gestionnaire du système de collecte sélective au Québec a encore une entente avec le Phare pour la gestion et supporte encore l’organisme installé à Port-Cartier. 

Dernièrement, la Ville de Port-Cartier a aussi donné son appui pour la reconstruction du Phare.

« C’est une bonne nouvelle d’avoir l’appui de la Ville. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais à partir du moment où Éco-entreprise Québec est derrière nous et qu’on a l’appui de la municipalité, ça devrait aller vite », affirme la directrice du Phare, Mélanie Dorion

Parmi les choses restantes à accomplir, il faudra réaliser les plans et devis. Par contre, le Phare a déjà déterminé les équipements dont il aura besoin pour l’aménagement de cette nouvelle ligne de pré-tri.

Il est trop tôt pour donner un échéancier.

Le financement du projet reste aussi à boucler. Un soutien gouvernemental sera nécessaire, indique Mme Dorion, parce que Le Phare ne pourra financer lui seul un tel projet.

« Ça va bien. Tout le monde veut aider l’entreprise le Phare, mais il reste du travail à faire pour arrimer le financement », dit-elle

Ce projet est très important, rappelle Mme Dorion étant donné que la gestion des matières recyclables n’est pas efficiente depuis l’incendie du Phare. Celles-ci doivent être transportées dans d’autres régions pour être gérées.

« On réalise que ce qu’on faisait [au Phare] était pertinent. On faisait partie de l’équation [pour le tri]. Il y a une place à combler », dit-elle.

Il faut aussi ajouter que Le Phare joue un rôle social important, étant donné qu’il emploie de nombreux travailleurs ayant des limitations fonctionnelles, qu’elles soient physiques, mentales ou intellectuelles.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

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