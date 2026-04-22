Une nouvelle structure pour les adeptes de vélo de montagne à Sept-Îles

Le Club de vélo Norcyle de Sept-Îles améliorera son terrain de jeu au cours de l’été. Une jumpline sera installée sur son site au Centre de plein air du Lac des Rapides.

Une jumpline, c’est une structure en bois qui permettra aux adeptes de vélo de montagne de pratiquer différentes habiletés, passant de la descente au saut. Deux « lignes » seront érigées, une de niveau intermédiaire et une pour les experts.

« Les petits comme les grands y trouveront leur compte. Il s’agit de la seule structure du genre sur la Côte-Nord », indique l’organisation.

La nouvelle structure du Club Norcycle, de 10 pieds par 12 pieds, se retrouvera dans le bikepark, dans le sentier l’Aventure, qui n’était pas exploité.

Sa construction est déjà entamée par des bénévoles du club. La jumpline doit être conforme aux normes de Vélo Québec.

« Elle devrait être accessible à la fin de l’été », espère la présidente du Club, Marie-Hélène Harvey.

Ce projet de nouvel ajout aux installations du Club est rendu possible en grande partie grâce au soutien de Loisir et Sport Côte-Nord.

Pour poursuivre sa mission et son développement, le Club de vélo Norcycle doit aussi compter sur l’apport des adeptes par l’achat de leur carte de membre, ou par les accès journaliers. D’ailleurs, la prévente des cartes est déjà lancée pour la saison estivale 2026.

« Si on peut avoir de si belles infrastructures, c’est grâce aux cartes de membre. Ça sert aux améliorations », souligne Mme Harvey.

Pour la saison estivale 2026, en collaboration avec Tourisme Sept-Îles, il sera possible de louer un vélo de montagne, la fin de semaine, sur le site du Centre de plein air du Lac des Rapides.

« On veut qu’il y ait du monde sur le site, que ça bouge. Il faut un achalandage pour garder les services », mentionne la présidente du Club Norcycle.

L’organisation septilienne de vélo de montagne ramène aussi à son offre les sorties sociales du mercredi. Il y aura aussi des cours pour enfants et des événements thématiques.