Des travaux de plus de 13,6 M$ à l’école Camille-Marcoux

Les travaux de réfection majeurs de l’école Camille-Marcoux de Sept-Îles commenceront cet été, a annoncé le Centre de services scolaire du Fer, mercredi.

« Ce projet majeur consiste à faire la rénovation complète de l’enveloppe extérieure du bâtiment, de même qu’une rénovation partielle de l’intérieur afin d’offrir un environnement plus moderne, sécuritaire et adapté aux besoins des élèves et du personnel », indique le Centre de services scolaire du Fer, dans un communiqué.

Le contrat des travaux de rénovation a été octroyé à l’entreprise Construction L.F.G. inc., pour un montant de 13 611 266 $ avant taxes. Le conseil d’administration du CSS du Fer a approuvé le tout, lors de sa séance du 13 avril.

Les services professionnels en architecture ont été confiés à la firme DMG Architecture, tandis que les services professionnels d’ingénierie à la firme WSP.

Les travaux seront lancés cet été et se poursuivront durant l’année scolaire 2026-2027. Ainsi, des mesures transitoires sont prévues pour assurer la continuité des services éducatifs.

Les élèves de 3e, 4e et 5e année seront transférés temporairement à l’école Bois-Joli pour l’année scolaire 2026-2027. Une classe multiniveau de 5e et 6e année demeurera à Camille-Marcoux. Les parents des élèves concernés seront convoqués à une rencontre d’information, dans les prochaines semaines.