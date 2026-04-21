Une belle récolte pour la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de natation

Neuf médailles en individuel, une au relais et une bannière de région championne pour une des catégories résument le palmarès de la délégation Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de natation du RSEQ.

Les nageurs de Sept-Îles ont contribué à la récolte avec sept médailles lors des épreuves individuelles de la compétition qui se tenait à Sainte-Adèle les 18 et 19 avril.

Florence Turbide est montée sur la deuxième marche du podium aux 100 et 200 m QNI ainsi qu’au 100 m papillon. Mylee Charrette (argent aux 50 et 100 m brasse) et Antoine Thibeault (bronze au 200 m libre et au 200 m QNI) ont remporté chacun deux médailles.

Au sein de la délégation nord-côtière, qui comptait 50 athlètes sur les quelque 460 inscrits au Championnat, la Baie-Comoise Olivia Gagnon (3e au 50 m brasse) et la Port-Cartoise Alice Forest (3e au 100 m QNI) ont aussi décroché une médaille.

Au relais, Charrette, Turbide, Delphine Pineault (Baie-Comeau) et Leanne Essiembre (Port-Cartier) ont uni leurs efforts pour une deuxième place au 4 x 50 m quatre nages.

Les performances féminines chez les juvéniles ont permis à la Côte-Nord de mettre la main sur la bannière de première place pour cette catégorie. La région a devancé par un petit point Québec/Chaudière-Appalaches.

Après la Coupe Espoir #2 en Beauce une semaine plus tôt et le provincial RSEQ, c’est le Défi UL, à Québec, qui attend des nageurs des clubs de la Côte-Nord ce week-end.