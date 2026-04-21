Un lingot de 150 000 $ pour une Nord-Côtière

Par Sylvain Turcotte 2:21 PM - 21 avril 2026
Temps de lecture :

Kecia Martin, heureuse gagnante de 150 000 $ grâce au billet La course aux lingots. Photo Loto-Québec

Grâce à un billet de loterie gagnant acheté à La Romaine, Kecia Martin pourra se gâter. Elle a remporté 150 000 $ à la loterie La course aux lingots

La résidente de la Côte-Nord a mis la main sur un des gros lots de cette loterie, soit un lingot d’or de 150 000 $. 

D’emblée, la femme a constaté qu’elle remportait un « lot spécial » en vérifiant le billet chanceux à l’aide de son code à barres.

« Mon amour, il n’y a pas d’autre lot que le lingot ! », lui a lancé son conjoint, selon ce que mentionne Loto-Québec dans son communiqué.

Kecia Martin a par la suite gratté le billet pour constater qu’il s’agissait bien du gros lot qu’elle remportait !

Elle a opté pour le montant forfaitaire de 150 000 $.

Ses plans avec cette cagnotte : acheter une nouvelle voiture et gâter ses enfants.

Le billet gagnant a été acheté à la quincaillerie Kamatshena à La Romaine.

Sylvain Turcotte

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Actualité Faits divers Port-Cartier

Il s’enlève la vie devant des policiers de Port-Cartier : le DPCP ne portera pas d’accusation

Actualité Culturel Premières Nations

The Offspring à Innu Nikamu : la date retirée du calendrier 

Actualité Santé

Services à l’enfance sur la Côte-Nord : un an plus tard, des délais d’accès en baisse

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Faits divers Port-Cartier

Il s’enlève la vie devant des policiers de Port-Cartier : le DPCP ne portera pas d’accusation

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel Premières Nations

The Offspring à Innu Nikamu : la date retirée du calendrier 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer