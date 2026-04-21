Un lingot de 150 000 $ pour une Nord-Côtière

Grâce à un billet de loterie gagnant acheté à La Romaine, Kecia Martin pourra se gâter. Elle a remporté 150 000 $ à la loterie La course aux lingots.

La résidente de la Côte-Nord a mis la main sur un des gros lots de cette loterie, soit un lingot d’or de 150 000 $.

D’emblée, la femme a constaté qu’elle remportait un « lot spécial » en vérifiant le billet chanceux à l’aide de son code à barres.

« Mon amour, il n’y a pas d’autre lot que le lingot ! », lui a lancé son conjoint, selon ce que mentionne Loto-Québec dans son communiqué.

Kecia Martin a par la suite gratté le billet pour constater qu’il s’agissait bien du gros lot qu’elle remportait !

Elle a opté pour le montant forfaitaire de 150 000 $.

Ses plans avec cette cagnotte : acheter une nouvelle voiture et gâter ses enfants.

Le billet gagnant a été acheté à la quincaillerie Kamatshena à La Romaine.