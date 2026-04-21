Il s’enlève la vie devant des policiers de Port-Cartier : le DPCP ne portera pas d’accusation

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne portera pas d’accusation contre les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) concernant le décès d’un homme à Port-Cartier, survenu le 18 avril 2025.

Cette décision a été prise à la suite de l’analyse du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). L’analyse de la preuve par le DPCP ne révèle pas la commission d’une infraction criminelle par les policiers de la Sûreté du Québec (SQ).

Selon le DPCP, les policiers ont effectué une intervention légale et ont employé une force qui, dans les circonstances, était raisonnable et nécessaire.

La procureure a rencontré et informé les proches de la personne décédée des motifs de la décision.

Déroulement

L’événement est survenu le 18 avril. Les policiers ont été appelés à intervenir vers 0 h 30, à Port-Cartier, pour un homme armé, menaçant et en fuite dans un secteur résidentiel.

L’homme est localisé par les policiers à 1 h 36. Il les fuit et tente d’entrer dans un immeuble à logements. Il est ensuite localisé à 1 h 46. Il se dirige dans le boisé situé à l’arrière d’un commerce en ignorant les directives des policiers. Un maître-chien arrive sur les lieux et se dirige vers le boisé autour duquel un périmètre est érigé.

Un peu plus tard, l’homme brise la vitre de la porte d’entrée de résidents demeurant dans les environs, qui contactent les policiers.

Localisé avec un couteau

Les policiers localisent l’individu à 2 h 56, avec un couteau noir dans une main. Il ne répond pas aux verbalisations des policiers. Vers 2 h 58, il s’immobilise devant les policiers, soulève son chandail et s’inflige une blessure à l’abdomen avec son couteau. Il s’effondre sur le sol et répète son geste une seconde fois.

Un policier l’avise qu’il utilisera son arme à impulsion électrique (AIE) pour qu’il se départisse de son couteau qu’il tient toujours fermement, afin de pouvoir lui venir en aide en toute sécurité. L’arme à impulsion électrique est déployée à 3 h 07 et plusieurs décharges sont nécessaires, avant que l’individu relâche l’arme.

Deux ambulanciers arrivent sur les lieux et prennent en charge l’homme vers 3 h 16. Il est transporté dans un centre hospitalier où son décès est constaté à 3 h 45. Le décès est causé par la blessure qu’il s’est infligée.

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