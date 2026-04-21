Conseil des ministres : Yves Montigny retrouve son poste de président du caucus

Par Karianne Nepton-Philippe 3:20 PM - 21 avril 2026
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Christine Fréchette et Yves Montigny. Photo Facebook

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, retrouve son poste de président du caucus au sein du conseil des ministres. 

La nouvelle Première ministre, Christine Fréchette, a procédé le 21 avril à la nomination des députés qui composent son conseil des ministres.

Alors que la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, obtient un nouveau rôle au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, Yves Montigny reprend le rôle qui lui avait été confié par François Legault. 

« Je suis fier d’assumer ce mandat pivot auprès de notre nouvelle Première ministre. C’est un rôle de conseil et de relations humaines au coeur de notre parti, mais c’est surtout un levier stratégique pour consolider nos projets sur la Côte-Nord », déclare Yves Montigny.

Rappelons que le député nord-côtier avait pris la décision de se retirer de son poste, une semaine avant l’élection de Mme Fréchette comme cheffe de la Coalition avenir Québec (CAQ), pour appuyer cette dernière. 

Celle-ci lui fait donc confiance pour agir à la présidence du caucus d’ici le déclenchement des élections. 

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