ArcelorMittal reprend possession des silos de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 11:45 AM - 21 avril 2026
Temps de lecture :

Avec l'expiration du bail le 31 mars 2026, ArcelorMittal a repris possession des silos de Port-Cartier. Photo archives

Avec la fin du bail de la Louis Dreyfus Compagny,  ArcelorMittal a repris le contrôle des silos de Port-Cartier situé à proximité de son port.

À savoir ce que fera la minière avec les infrastructures, le mystère reste entier. Par courriel, l’entreprise confirme avoir repris possession des infrastructures, mais ne pas avoir « d’autres détails à partager à ce stade-ci ».

Le bail a pris fin le 31 mars 2026.

La Louis Dreyfus Compagny avait annoncé la fin de ses opérations à Port-Cartier en novembre 2024. 33 employés avaient été licenciés. L’entreprise a opéré pendant 57 ans les silos de Port-Cartier.

Elle avait justifié sa fermeture par d’importants travaux prévus aux installations d’exportation de céréales. À la lumière des circonstances, la Louis Dreyfus Compagny avait estimé qu’il « n’était pas économiquement viable de continuer à opérer ».

Développement économique Port-Cartier n’a pas souhaité émettre de commentaire sur l’avenir des silos.

Vincent Rioux-Berrouard

Titulaire d’un baccalauréat en histoire et d’un certificat en journalisme de l’Université Laval, Vincent Rioux-Berrouard est journaliste au Journal le Nord-Côtier depuis 2020. Il couvre... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

Une belle récolte pour la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de natation

Actualité Premières Nations Santé

La tuberculose : un reflet des impacts de la colonisation, dit Dr Stanley Vollant

Actualité Faits divers

Collision à Baie-Comeau : deux conducteurs transportés à l’hôpital

Emplois vedettes

Conseiller·ère en solutions médias

Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

Une belle récolte pour la Côte-Nord au Championnat provincial scolaire de natation

Consulter la nouvelle
Actualité Premières Nations Santé

La tuberculose : un reflet des impacts de la colonisation, dit Dr Stanley Vollant

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 22 avril 2026

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Concours Fête des mères 2026

Se termine le 8 mai 2026 Participer