ArcelorMittal reprend possession des silos de Port-Cartier

Avec la fin du bail de la Louis Dreyfus Compagny, ArcelorMittal a repris le contrôle des silos de Port-Cartier situé à proximité de son port.

À savoir ce que fera la minière avec les infrastructures, le mystère reste entier. Par courriel, l’entreprise confirme avoir repris possession des infrastructures, mais ne pas avoir « d’autres détails à partager à ce stade-ci ».

Le bail a pris fin le 31 mars 2026.

La Louis Dreyfus Compagny avait annoncé la fin de ses opérations à Port-Cartier en novembre 2024. 33 employés avaient été licenciés. L’entreprise a opéré pendant 57 ans les silos de Port-Cartier.

Elle avait justifié sa fermeture par d’importants travaux prévus aux installations d’exportation de céréales. À la lumière des circonstances, la Louis Dreyfus Compagny avait estimé qu’il « n’était pas économiquement viable de continuer à opérer ».

Développement économique Port-Cartier n’a pas souhaité émettre de commentaire sur l’avenir des silos.