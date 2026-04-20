Traverse perturbée entre Matane et la Côte-Nord

La direction de la Société des traversiers du Québec annonce des ajustements importants à l’horaire de la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout ce lundi 20 avril, en raison de conditions maritimes jugées défavorables.

Ainsi, la traversée de 8 h, prévue initialement de Matane vers Godbout, est redirigée vers Baie-Comeau. Cette modification vise à maintenir un minimum de service tout en assurant la sécurité des passagers et de l’équipage.

En complément, le navire effectuera un retour de Baie-Comeau vers Matane à 17 h, permettant aux usagers de planifier un déplacement en fin de journée malgré les perturbations.

La direction précise qu’elle est « désolée des inconvénients causés par cette modification de service », rappelant que ces ajustements sont dictés par des impératifs liés aux conditions de navigation.

Les usagers sont invités à vérifier les mises à jour avant de se déplacer, la situation pouvant évoluer selon les conditions météorologiques et maritimes.

Rappelons que c’est le Saaremaa 1 qui est en fonction du 12 avril au 24 mai pendant que le F.-A. Gauthier est en arrêt technique réglementaire.